Пальинья надеется перейти в «Баварию» в январе. Клуб вряд ли заплатит 60-65 млн евро

Жоау Пальинья по-прежнему намерен перейти в «Баварию».

Опорный полузащитник « » был близок к переходу в мюнхенский клуб перед закрытием летнего трансферного окна, но сделка сорвалась из-за того, что англичане не успели найти замену. В сентябре португалец продлил контракт с «дачниками» до 2028 года.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Пальинья надеется присоединиться к «Баварии» в январе. Боссы немецкого клуба еще не приняли окончательного решения относительно возможного зимнего трансфера португальца, поскольку у них на примете есть и другие кандидаты.

Отмечается, что « » вряд ли потратит 60-65 миллионов евро в январе на одного игрока.

В текущем сезоне АПЛ Пальинья провел 6 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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