Пальинья надеется перейти в «Баварию» в январе. Клуб вряд ли заплатит 60-65 млн евро

Теги Бавария Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Жоау Пальинья Футбол

Жоау Пальинья по-прежнему намерен перейти в «Баварию».

Опорный полузащитник «Фулхэма» был близок к переходу в мюнхенский клуб перед закрытием летнего трансферного окна, но сделка сорвалась из-за того, что англичане не успели найти замену. В сентябре португалец продлил контракт с «дачниками» до 2028 года.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, Пальинья надеется присоединиться к «Баварии» в январе. Боссы немецкого клуба еще не приняли окончательного решения относительно возможного зимнего трансфера португальца, поскольку у них на примете есть и другие кандидаты.

Отмечается, что «Бавария» вряд ли потратит 60-65 миллионов евро в январе на одного игрока.

В текущем сезоне АПЛ Пальинья провел 6 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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10 комментариев

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North213
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А не слишком дорого с живым Горецкой? Хотя Тухель с ним поскандалил
Да-а-а, это же одинаковые игроки.
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Egorushka56
Баварии зимой кровь из носу нужны опорник и центральный защитник. Но при этом от Боатенга мы отказываемся, Мазрауи в Германии готовы сожрать с потрохами, а на качественного опорника уже якобы зажали деньги... Кем будет играть Тухель после зимы - хз. А может уже и не Тухель...
+3
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+3
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Sergey Kuznetsov
прикольно, наверное, подписать новый контракт с клубом и надеяться, что тебя купит другой клуб за высокий ценник)
+3
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Egorushka56
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А не слишком дорого с живым Горецкой? Хотя Тухель с ним поскандалил
Горецка умён, но он не разрушитель
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ApXuMaHqPuT
Вырос в топового опорника, хотя по молодости вообще не котировался, всё больше по арендам шлялся😐
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ta-tosha
Ливерпуль мог его купить в июне за 38М фунтов. Откуда прайс для Баварии в 60?
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rigobersong
Ответ North213
Да-а-а, это же одинаковые игроки.
Аригами это местный шут, в футболе полный ноль:))
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