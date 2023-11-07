«Фулхэм» лидирует в борьбе за хавбека «Флуминенсе» Андре – его могут купить в случае продажи Пальиньи в «Баварию». Бразилец интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу»

Теги Бавария Ливерпуль Флуминенсе высшая лига Бразилия Астон Вилла Фулхэм бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Жоау Пальинья Дуглас Луис Андре Нето Футбол

«Ливерпуль» и «Арсенал» могут упустить интересного им игрока.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм» интересуются бразильским полузащитником «Флуминенсе» Андре Нето

По информации UOL, именно «дачники» лидируют в борьбе за подписание 22-летнего игрока. «Фулхэм» считает, что зимой «Бавария» снова попытается купить Жоау Пальинью, и поэтому ищут игрока на замену. 

Отмечается, что «Арсенал» проявляет интерес не только к Андре, но и к Дугласу Луису из «Астон Виллы». 

За трансфер Андре «Флуминенсе» хочет получить 30-35 миллионов евро. 

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5 комментариев

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Рустам Гарипов
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ты гений логики. Игрок, скорее, выберет клуб где он 100% будет играть в старте, а не где ему придётся сидеть на банке, или не получать даже 50% игрового времени. А после продажи Палиньи у Фулхэма будут деньги на зарплату и трансфер. И тем более они смогут больше предложить игроку, благодаря деньгам заработанным на Палиьне. и Фулхэма будет просто большая необходимость заменить Палинью.
В Ливерпуле он сразу в состав войдет, Макаллистера выше поднимут
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ xxx-xxx
Что значит упустят ?) личку они больше спокойно дадут , про амбиции тоже не стоит говорить, могут не взять по собственным соображениям. P.s. А так игрок очень перспективный.
Ты гений логики. Игрок, скорее, выберет клуб где он 100% будет играть в старте, а не где ему придётся сидеть на банке, или не получать даже 50% игрового времени. А после продажи Палиньи у Фулхэма будут деньги на зарплату и трансфер. И тем более они смогут больше предложить игроку, благодаря деньгам заработанным на Палиьне. и Фулхэма будет просто большая необходимость заменить Палинью.
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xxx-xxx
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ты гений логики. Игрок, скорее, выберет клуб где он 100% будет играть в старте, а не где ему придётся сидеть на банке, или не получать даже 50% игрового времени. А после продажи Палиньи у Фулхэма будут деньги на зарплату и трансфер. И тем более они смогут больше предложить игроку, благодаря деньгам заработанным на Палиьне. и Фулхэма будет просто большая необходимость заменить Палинью.
С твоей логикой можно смело идти и пылить в шипе )))
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xxx-xxx
Что значит упустят ?) личку они больше спокойно дадут , про амбиции тоже не стоит говорить, могут не взять по собственным соображениям.
P.s. А так игрок очень перспективный.
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<~Inter~>
Ответ Рустам Гарипов
В Ливерпуле он сразу в состав войдет, Макаллистера выше поднимут
в Бразилии заканчивается сезон и он будет уставшим. По итогу придётся набирать форму по ходу сезона и велик шанс просидеть на скамейке и пропустить Кубок Америки. В идеале для него самого будет аренда во Флуминенсе до конца европейского сезона
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