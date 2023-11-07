«Фулхэм» лидирует в борьбе за хавбека «Флуминенсе» Андре – его могут купить в случае продажи Пальиньи в «Баварию». Бразилец интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу»

«Ливерпуль» и «Арсенал» могут упустить интересного им игрока.

Ранее сообщалось, что « », «Арсенал» и « » интересуются бразильским полузащитником «Флуминенсе» .

По информации UOL, именно «дачники» лидируют в борьбе за подписание 22-летнего игрока. « » считает, что зимой « » снова попытается купить Жоау Пальинью, и поэтому ищут игрока на замену.

Отмечается, что « » проявляет интерес не только к Андре, но и к из « ».

За трансфер Андре « » хочет получить 30-35 миллионов евро.

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