«Фулхэм» лидирует в борьбе за хавбека «Флуминенсе» Андре – его могут купить в случае продажи Пальиньи в «Баварию». Бразилец интересен «Ливерпулю» и «Арсеналу»
«Ливерпуль» и «Арсенал» могут упустить интересного им игрока.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль», «Арсенал» и «Фулхэм» интересуются бразильским полузащитником «Флуминенсе» Андре Нето.
По информации UOL, именно «дачники» лидируют в борьбе за подписание 22-летнего игрока. «Фулхэм» считает, что зимой «Бавария» снова попытается купить Жоау Пальинью, и поэтому ищут игрока на замену.
Отмечается, что «Арсенал» проявляет интерес не только к Андре, но и к Дугласу Луису из «Астон Виллы».
За трансфер Андре «Флуминенсе» хочет получить 30-35 миллионов евро.
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P.s. А так игрок очень перспективный.