ЦСКА бесплатно подпишет защитника сборной Уругвая Мендеса. Контракт – до 2027-го (RT)

Теги ЦСКА Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Сборная Уругвая по футболу Бруно Мендес Ситтадини Футбол

В ЦСКА перейдет защитник сборной Уругвая Бруно Мендес.

24-летний футболист перейдет в ЦСКА на правах свободного агента по окончании срока контракта с «Коринтианс», рассчитанного до 31 декабря этого года, сообщает корреспондент RT Карен Саркисян.

Контракт Мендеса с ЦСКА будет рассчитан до лета 2027 года.

Мендес выступает за «тимау» с 2019 года, на его счету 114 матчей и 1 гол в составе команды. Также защитник провел 6 матчей в составе сборной Уругвая

Подробную статистику 24-летнего центрального защитника можно найти здесь.

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27 комментариев
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Ответ Андрей Иванов
Комментарий скрыт
А сколько у цз должно быть?)
+40
0
+40
Так, Гайичей прошли, пора за Мендесов приниматься.
+23
0
+23
24 года, привлекался в сильную сборную, бесплатно - если получится, то можно только поаплодировать армейцам
+18
-3
+15
Ответ Максим Курский
А сколько у цз должно быть?)
114 матчей за Коринтианс в 24 года! Стакан наполовину полон, бро!
+6
0
+6
А в чем подвох, кто объяснит? 24 года, за сборную играл, Коринтианс за него не цепляется. Так просто не бывает.
+3
0
+3
Ответ LokiSp
Комментарий скрыт
странно,что радуются в Уругвае,если он переходит из бразильского коринтианса🤦
да я 119 матчей за клуб говорят,что он все таки лучше васина. да и контракт он сам вроде продлевать отказался...
так что по моему ты херню сморозил
+4
-1
+3
Ответ LokiSp
Комментарий скрыт
пруфы можно
+3
-1
+2
Так ещё вчера писали, что подпишут в телегах кс, потом опровергли. Как вариант, если перейдёт, то возможно, на замену Роше, которым турки интересуются.
+1
0
+1
Ответ Максим Курский
А сколько у цз должно быть?)
2
+1
0
+1
Ответ naxerger
а почему сразу на замену? у нас что,россыпь цз..?
Почему сразу "сразу"? Поэтому, возможно, и написал)
0
0
0
Ответ Максим Курский
Так ещё вчера писали, что подпишут в телегах кс, потом опровергли. Как вариант, если перейдёт, то возможно, на замену Роше, которым турки интересуются.
а почему сразу на замену? у нас что,россыпь цз..?
0
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
2
😅😅😅 Лайк!
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Ответ Сергей Лимонников
пруфы можно
Ща, ща всё будет, ждём. Дай человеку время, даже такому знатоку уругвайско-бразильского языка оно требуется, чтобы собрать пруфы в комментах)))
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Ответ LokiSp
Комментарий скрыт
В каком Уругвае и чему радуются?))
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Шах и мат вам хейтеры Ромашки Бабаева😁
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Уже как вроде опровергли
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Сильное приобритение если сростется.Мои поздравления.
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Только фото с Бабаевым даёт 100-процентную гарантию перехода
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Ого цз ещё и бесплатно игрок сборной Уругвая. Это просто топ сделка
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это хорошо, конечно, но нужен нормальный нападающий в первую очередь.
создаем море, а с реализацией швах
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Браво, очень сильный футболист. Играет в Бразилии давно, будет топ
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Не уже ли) Новогоднее чудо
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