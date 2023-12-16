ЦСКА бесплатно подпишет защитника сборной Уругвая Мендеса. Контракт – до 2027-го (RT)
В ЦСКА перейдет защитник сборной Уругвая Бруно Мендес.
24-летний футболист перейдет в ЦСКА на правах свободного агента по окончании срока контракта с «Коринтианс», рассчитанного до 31 декабря этого года, сообщает корреспондент RT Карен Саркисян.
Контракт Мендеса с ЦСКА будет рассчитан до лета 2027 года.
Мендес выступает за «тимау» с 2019 года, на его счету 114 матчей и 1 гол в составе команды. Также защитник провел 6 матчей в составе сборной Уругвая.
Подробную статистику 24-летнего центрального защитника можно найти здесь.
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре
да я 119 матчей за клуб говорят,что он все таки лучше васина. да и контракт он сам вроде продлевать отказался...
так что по моему ты херню сморозил
создаем море, а с реализацией швах