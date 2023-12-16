ЦСКА бесплатно подпишет защитника сборной Уругвая Мендеса. Контракт – до 2027-го (RT)

В ЦСКА перейдет защитник сборной Уругвая Бруно Мендес.

24-летний футболист перейдет в на правах свободного агента по окончании срока контракта с « », рассчитанного до 31 декабря этого года, сообщает корреспондент RT Карен Саркисян.

Контракт Мендеса с ЦСКА будет рассчитан до лета 2027 года.

Мендес выступает за «тимау» с 2019 года, на его счету 114 матчей и 1 гол в составе команды. Также защитник провел 6 матчей в составе сборной .

Подробную статистику 24-летнего центрального защитника можно найти здесь.

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