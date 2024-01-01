Варан чувствует, что «МЮ» хочет побудить его уйти. Он не уверен, соглашаться ли на понижение зарплаты

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан не ощущает доверия со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что манкунианцы не активируют опцию продления контракта защитника, чтобы обсудить с ним снижение его зарплаты (340 тысяч фунтов в неделю.

По информации Manchester Evening News, 30-летний игрок чувствует, что его пытаются побудить уйти из клуба. Он ожидал, что опцию продления контракта активируют.

Варан еще не решил, соглашаться ли на пониженную зарплату в «Юнайтед». Француз не впечатлен отсутствием стабильности у команды в этом сезоне.

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7 комментариев
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Щас вылезет тонна хейтеров, но объективно он не заслужил продления на тех же условиях, он играет половину матчей в сезоне и только половину из этой половины на хорошем уровне, мне кажется это стоит немного дешевле 340 тыс. фунтов в неделю
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на месте Варана вообще бы не соглашался ЗП снижать. зачем? никто не будет ему столько платить больше. пока есть возможность надо брать бабки
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Я как-то упустил момент, когда журналисты стали читать мысли и чувства игроков. Каждый раз удивляют такие вбросы.
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Ответ Алекс Мелкумян
Щас вылезет тонна хейтеров, но объективно он не заслужил продления на тех же условиях, он играет половину матчей в сезоне и только половину из этой половины на хорошем уровне, мне кажется это стоит немного дешевле 340 тыс. фунтов в неделю
НЕМНОГО???
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Француз не впечатлен отсутствием стабильности у команды в этом сезоне.....с этого прям в голосину, сам Варан это же прям эталон стабильности, 1 матч на поле 5 стабильно в лазарете, пора прощаться с ним
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Современный МЮ обладает удивительной способностью развращать и деградировать игроков. Истинная сила любого из них становится непонятной
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Конечно, не соглашаться. И так инфляция, а тут ещё зарплату срезать пытаются.
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