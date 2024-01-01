Варан чувствует, что «МЮ» хочет побудить его уйти. Он не уверен, соглашаться ли на понижение зарплаты

Рафаэль Варан не ощущает доверия со стороны «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что манкунианцы не активируют опцию продления контракта защитника, чтобы обсудить с ним снижение его зарплаты (340 тысяч фунтов в неделю.

По информации Manchester Evening News, 30-летний игрок чувствует, что его пытаются побудить уйти из клуба. Он ожидал, что опцию продления контракта активируют.

еще не решил, соглашаться ли на пониженную зарплату в « ». Француз не впечатлен отсутствием стабильности у команды в этом сезоне.

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