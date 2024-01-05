АПЛ и правительство Великобритании не будут мешать сделке «Челси» с BingX, несмотря на ее связь с Россией. Криптобиржа называла себя «сторонником российского криптосообщества»

Криптобиржа BingX, ставшая новым спонсором «Челси», имеет связи с Россией.

Напомним, ранее стало известно о соглашении « » с криптовалютной биржей BingX, которое будет приносить клубу 10-12 миллионов фунтов в год. Логотип компании появится на рукавах игровых футболок «Челси» уже в этом сезоне, а с сезона-2024/25 будет нанесен на тренировочную форму клуба.

Сегодня «Челси» официально объявил о заключении сделки.

Как передает The Telegraph, ранее компания BingX называла себя «стойким сторонником российского криптосообщества». В ноябре 2023 года биржа принимала участие в конференции Tech Week в Сколково.

Однако, несмотря на это, и правительство Великобритании не будут препятствовать сделке «Челси» с BingX, поскольку не нашли доказательств того, что биржа каким-либо образом связана с лицами и компаниями из санкционного списка.

Отмечается, что АПЛ действует в соответствии с санкционной политикой Великобритании и не имеет собственных правил, касающихся России.

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