АПЛ и правительство Великобритании не будут мешать сделке «Челси» с BingX, несмотря на ее связь с Россией. Криптобиржа называла себя «сторонником российского криптосообщества»

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес Политика деньги Футбол

Криптобиржа BingX, ставшая новым спонсором «Челси», имеет связи с Россией.

Напомним, ранее стало известно о соглашении «Челси» с криптовалютной биржей BingX, которое будет приносить клубу 10-12 миллионов фунтов в год. Логотип компании появится на рукавах игровых футболок «Челси» уже в этом сезоне, а с сезона-2024/25 будет нанесен на тренировочную форму клуба.

Сегодня «Челси» официально объявил о заключении сделки.

Как передает The Telegraph, ранее компания BingX называла себя «стойким сторонником российского криптосообщества». В ноябре 2023 года биржа принимала участие в конференции Tech Week в Сколково.

Однако, несмотря на это, АПЛ и правительство Великобритании не будут препятствовать сделке «Челси» с BingX, поскольку не нашли доказательств того, что биржа каким-либо образом связана с лицами и компаниями из санкционного списка.

Отмечается, что АПЛ действует в соответствии с санкционной политикой Великобритании и не имеет собственных правил, касающихся России.

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24 комментария
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Оказывается, наши финансовые пирамиды сильнее санкций
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Странно, обычно АПЛ всячески рады испортить жизнь Челси, например, когда отжимают клуб у владельца или не дают заключить сделку с Paramount.
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Ответ Homelender_666
А почему не дали заключить сделку с Paramount?
конфликт интересов, вещатель АПЛ в США - NBC, и им не понравилась бы такая сделка с конкурентом

европейским вещателям в общем-то тоже

условно говоря как не одобрят спонсорство какого-нибудь Билайна в КХЛ (титульный - Мегафон), или если бы спонсором АПЛ была Пепси - не одобрили бы контракт команды с Кока-колой

Paramount+ на майках Интера, там конфликта нет потому что Серию А в США транслирует нетрудно догадаться кто
+16
0
+16
а разве в "свободном" мире возможно, чтобы правительство лезло в дела частного бизнеса?)
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+15
И всё-таки деньги не пахнут, особенно, когда с ними швах.
+18
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Там как-то все настолько мутно последние два года, что не удивлюсь, если конечный бенефициар BingX - известный португальский сефард Р.А. Абрамович
+11
0
+11
Вайбы Абрамовича снова на Стэмфорд Бридж
+12
-4
+8
Ответ Боевой Бурят Путина
Там как-то все настолько мутно последние два года, что не удивлюсь, если конечный бенефициар BingX - известный португальский сефард Р.А. Абрамович
Ромеу Абрамовишеу
+8
0
+8
Ответ CleveR
а разве в "свободном" мире возможно, чтобы правительство лезло в дела частного бизнеса?)
Если только для защиты демократии :)
+10
-3
+7
Ответ Акира_1
Странно, обычно АПЛ всячески рады испортить жизнь Челси, например, когда отжимают клуб у владельца или не дают заключить сделку с Paramount.
А почему не дали заключить сделку с Paramount?
+3
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+3
Деньги не пахнут никогда.
0
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Это просто 5+)))
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Нет сильнее санкций чем те, которые русские воротилы "бизнеса" наложили на свою страну. Вывозят и вкладывают деньги в иностранные клубы/яхты/имущество. А те и рады. Еще потом и под видом борьбы за справедливость конфискуют всё это
0
0
0
Ответ IntoTheRainBow
конфликт интересов, вещатель АПЛ в США - NBC, и им не понравилась бы такая сделка с конкурентом европейским вещателям в общем-то тоже условно говоря как не одобрят спонсорство какого-нибудь Билайна в КХЛ (титульный - Мегафон), или если бы спонсором АПЛ была Пепси - не одобрили бы контракт команды с Кока-колой Paramount+ на майках Интера, там конфликта нет потому что Серию А в США транслирует нетрудно догадаться кто
Спасибо за ответ 🤝
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Ответ Leon Petov
Оказывается, наши финансовые пирамиды сильнее санкций
Так было, так есть и так будет всегда! (с)
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Ответ Vinnipukh Vinni
Если так пойдёт дальше, скоро Челси вернут Абрамовичу и ещё попросят прощения )))
На коленях приползут под кнутами наших модных патриотов-победителей.
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