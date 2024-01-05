АПЛ и правительство Великобритании не будут мешать сделке «Челси» с BingX, несмотря на ее связь с Россией. Криптобиржа называла себя «сторонником российского криптосообщества»
Криптобиржа BingX, ставшая новым спонсором «Челси», имеет связи с Россией.
Напомним, ранее стало известно о соглашении «Челси» с криптовалютной биржей BingX, которое будет приносить клубу 10-12 миллионов фунтов в год. Логотип компании появится на рукавах игровых футболок «Челси» уже в этом сезоне, а с сезона-2024/25 будет нанесен на тренировочную форму клуба.
Сегодня «Челси» официально объявил о заключении сделки.
Как передает The Telegraph, ранее компания BingX называла себя «стойким сторонником российского криптосообщества». В ноябре 2023 года биржа принимала участие в конференции Tech Week в Сколково.
Однако, несмотря на это, АПЛ и правительство Великобритании не будут препятствовать сделке «Челси» с BingX, поскольку не нашли доказательств того, что биржа каким-либо образом связана с лицами и компаниями из санкционного списка.
Отмечается, что АПЛ действует в соответствии с санкционной политикой Великобритании и не имеет собственных правил, касающихся России.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
европейским вещателям в общем-то тоже
условно говоря как не одобрят спонсорство какого-нибудь Билайна в КХЛ (титульный - Мегафон), или если бы спонсором АПЛ была Пепси - не одобрили бы контракт команды с Кока-колой
Paramount+ на майках Интера, там конфликта нет потому что Серию А в США транслирует нетрудно догадаться кто