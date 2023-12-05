АПЛ за рекордные 6,7 млрд фунтов продала Sky и TNT права на прямые трансляции в Великобритании. Контракт рассчитан на 4 сезона
АПЛ продала ТВ-права на территории Великобритании за рекордную сумму.
Лига заключила со Sky Sports и TNT Sports контракты на четыре сезона – с лета 2025 года до лета 2029-го. Четыре из пяти пакетов прямых трансляций достались Sky – это 215 игр.
BBC сможет бесплатно показывать ключевые моменты всех матчей чемпионата.
АПЛ получит 6,7 млрд фунтов, и это будет крупнейшая сделка по продаже прав на спортивные трансляции в истории Великобритании.
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Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе.
Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
их опередили.
Кроме того, выиграть ЛЧ мечта подавляющего большинства футболистов. А Реал еще десятилетия будет ассоциироваться как гегемон.
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Ну и BBC сохранило право на обзоры( Match of The Day)
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А я вот бесплатно смотрю уже не один год...