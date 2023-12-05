АПЛ за рекордные 6,7 млрд фунтов продала Sky и TNT права на прямые трансляции в Великобритании. Контракт рассчитан на 4 сезона

АПЛ продала ТВ-права на территории Великобритании за рекордную сумму.

Лига заключила со и TNT Sports контракты на четыре сезона – с лета 2025 года до лета 2029-го. Четыре из пяти пакетов прямых трансляций достались Sky – это 215 игр.

сможет бесплатно показывать ключевые моменты всех матчей чемпионата.

получит 6,7 млрд фунтов, и это будет крупнейшая сделка по продаже прав на спортивные трансляции в истории Великобритании.

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