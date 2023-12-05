АПЛ за рекордные 6,7 млрд фунтов продала Sky и TNT права на прямые трансляции в Великобритании. Контракт рассчитан на 4 сезона

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АПЛ продала ТВ-права на территории Великобритании за рекордную сумму.

Лига заключила со Sky Sports и TNT Sports контракты на четыре сезона – с лета 2025 года до лета 2029-го. Четыре из пяти пакетов прямых трансляций достались Sky – это 215 игр.

BBC сможет бесплатно показывать ключевые моменты всех матчей чемпионата.

АПЛ получит 6,7 млрд фунтов, и это будет крупнейшая сделка по продаже прав на спортивные трансляции в истории Великобритании.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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33 комментария
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Пару дней назад на Спорсте обложили матами Пике, потому что он посмел сказать, что бизнес-модель Ла Лиги откровенно в пролёте и что пропасть между чемпионатами в финансовом плане становится опасной. Эти люди приводили в пример успехи клубов из Испании в еврокубках и доходы Реала, к примеру. Вот очередной забитый гвоздь в доску тем, кто ещё сомневается в правдивости слов Пике.

Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе.

Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
+44
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ТНТ - почувствуй нашу любовь
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Скоро Астон Вилла будет уводить игроков у Реала
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Ответ Purp
Пару дней назад на Спорсте обложили матами Пике, потому что он посмел сказать, что бизнес-модель Ла Лиги откровенно в пролёте и что пропасть между чемпионатами в финансовом плане становится опасной. Эти люди приводили в пример успехи клубов из Испании в еврокубках и доходы Реала, к примеру. Вот очередной забитый гвоздь в доску тем, кто ещё сомневается в правдивости слов Пике. Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе. Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
это Суперлига, которую хотели Перес и Лапорта.
их опередили.
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Ответ Egresss
ТНТ - почувствуй нашу любовь
Это бывшие каналы BT Sport. Их (как и Евроспорт) выкупил Discovery и переименовал в TNT 🤷‍♂️
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Ответ Purp
Пару дней назад на Спорсте обложили матами Пике, потому что он посмел сказать, что бизнес-модель Ла Лиги откровенно в пролёте и что пропасть между чемпионатами в финансовом плане становится опасной. Эти люди приводили в пример успехи клубов из Испании в еврокубках и доходы Реала, к примеру. Вот очередной забитый гвоздь в доску тем, кто ещё сомневается в правдивости слов Пике. Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе. Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
там уже топ-10 на горизонте, с учётом Виллы, Брайтона и Вест Хэма
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Ответ kaka10
Ух теперь британские аутсайдеры будут за 60 млн гонять поленья туда сюда. а Челси за нового Кукурелю 150 млн отстигнёт МЮ обновит свой рекорд за какого нибудь иностранного Погба или Антони
А могут сходить в Милан и выкупить талантливого воспитанники и ещё на Тео Эрнандеса хватит)
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Ответ Purp
Пару дней назад на Спорсте обложили матами Пике, потому что он посмел сказать, что бизнес-модель Ла Лиги откровенно в пролёте и что пропасть между чемпионатами в финансовом плане становится опасной. Эти люди приводили в пример успехи клубов из Испании в еврокубках и доходы Реала, к примеру. Вот очередной забитый гвоздь в доску тем, кто ещё сомневается в правдивости слов Пике. Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе. Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
Продают газон они потому, что сами давали дикие контракты, которые даже в топах АПЛ иногда не платят. И мессия им обходила в 100 с лишним миллионов в год
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00:45 Тебас удалил аккаунт в Твиттере
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А на tnt Харламов будет комментировать?
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Ответ #SharkTeam
Скоро Астон Вилла будет уводить игроков у Реала
Справедливости ради, не будут. Реал ведь хорош не только Ла Лигой. Это Мадрид, это прекрасный климат и город для жизни, для семьи. Сравнивать с Англией и ее неадекватными журналистами и папарации не получится.

Кроме того, выиграть ЛЧ мечта подавляющего большинства футболистов. А Реал еще десятилетия будет ассоциироваться как гегемон.
+2
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Все это опять приведет к росту цен на игроков, будут "бревна для камина" по цене фортепиано покупать.
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Кстати сейчас медвики показывает только Amazon. Sky и TNT ( бывшая BT) нет.

В следующем контракте 4 слота забрал себе Sky, пятый- TNT. Amazon теперь показывать не будет

Ну и BBC сохранило право на обзоры( Match of The Day)
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Ответ Purp
Пару дней назад на Спорсте обложили матами Пике, потому что он посмел сказать, что бизнес-модель Ла Лиги откровенно в пролёте и что пропасть между чемпионатами в финансовом плане становится опасной. Эти люди приводили в пример успехи клубов из Испании в еврокубках и доходы Реала, к примеру. Вот очередной забитый гвоздь в доску тем, кто ещё сомневается в правдивости слов Пике. Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе. Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
Ну и что? Когда-то было наоборот. Почему испанские топы должны всегда быть богаче всех?
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Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Продают газон они потому, что сами давали дикие контракты, которые даже в топах АПЛ иногда не платят. И мессия им обходила в 100 с лишним миллионов в год
Будем честны, Месси окупал сам себя, да и клуб выигрывал хорошие жирные контракты потому что в клубе была мега звёзда, это все таки факты
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Ответ Слутск Халлского
Да, только не стоит забывать, что при этом ценники для клубов АПЛ взлетают до потолка. Даже за хламарей вроде Мудрика или Антони требовали сотню. Уверен, в условную Боруссию они перешли бы за куда меньшую сумму. Короче, английским клубам приходится сильно переплачивать
Ну так деньги же есть. Престиж лиги не только в ее богатстве, но и в зрелищности и пиаре.
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Ответ Purp
Пару дней назад на Спорсте обложили матами Пике, потому что он посмел сказать, что бизнес-модель Ла Лиги откровенно в пролёте и что пропасть между чемпионатами в финансовом плане становится опасной. Эти люди приводили в пример успехи клубов из Испании в еврокубках и доходы Реала, к примеру. Вот очередной забитый гвоздь в доску тем, кто ещё сомневается в правдивости слов Пике. Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе. Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
Да, только не стоит забывать, что при этом ценники для клубов АПЛ взлетают до потолка. Даже за хламарей вроде Мудрика или Антони требовали сотню. Уверен, в условную Боруссию они перешли бы за куда меньшую сумму. Короче, английским клубам приходится сильно переплачивать
0
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Ответ Johan Weiss
Это бывшие каналы BT Sport. Их (как и Евроспорт) выкупил Discovery и переименовал в TNT 🤷‍♂️
спасибо, кэп
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Ответ Purp
Не наивность, это вполне может иметь силу, ведь 21 декабря уже суд Европейского союза будет выносить решение, так как аргументом суперлиги остаётся "нарушение правил конкуренции" со стороны УЕФА. Конечно, лобби УЕФА огромное, но против УЕФА выступает Флорентино Перес, так что кто знает, как будет на самом деле.
суперлиге нужны участники. В топ 10 самых богатых 6 английских клубов. Бавария и ПСЖ отказались изначально.
Кого Перес туда позовет? Кальчо и голландские клубы лол? Что это за суперлига
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Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Продают газон они потому, что сами давали дикие контракты, которые даже в топах АПЛ иногда не платят. И мессия им обходила в 100 с лишним миллионов в год
Месси обошёлся Барселоне бесплатно и помимо жирного контракта, были огромные спонсорские контракты для самого клуба, которые приносил Месси чисто своим существованием. Так что рука руку мыла.
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Ответ Purp
Пару дней назад на Спорсте обложили матами Пике, потому что он посмел сказать, что бизнес-модель Ла Лиги откровенно в пролёте и что пропасть между чемпионатами в финансовом плане становится опасной. Эти люди приводили в пример успехи клубов из Испании в еврокубках и доходы Реала, к примеру. Вот очередной забитый гвоздь в доску тем, кто ещё сомневается в правдивости слов Пике. Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе. Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
Разве один из гегемонов не самостоятельно угробил свои перспективы несколько лет назад руками, мягко говоря, не самого дальновидного спортдира? Причем тут вообще политика ла лиги
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Ответ Purp
Пару дней назад на Спорсте обложили матами Пике, потому что он посмел сказать, что бизнес-модель Ла Лиги откровенно в пролёте и что пропасть между чемпионатами в финансовом плане становится опасной. Эти люди приводили в пример успехи клубов из Испании в еврокубках и доходы Реала, к примеру. Вот очередной забитый гвоздь в доску тем, кто ещё сомневается в правдивости слов Пике. Пока топ-7 клубов АПЛ каждый год могут позволить покупать себе несколько игроков за 50+ лямов, в Ла Лиге один из гегемонов, копейку за копейкой считает, продавая старый газон и место в клубном склепе. Также забавно осознавать, что 20-ая команда АПЛ зарабатывает призовых больше, чем победитель ЛЧ и пока остальные чемпионаты стагнируют, в Англии в январе 2023 клубы ставят рекорды по наибольшим тратам в истории, потому что могут себе позволить. Время всё покажет, но пока разница устрашает.
Ну Барсу глупо в пример приводить. Они транжирили так, будто все трофеи мира каждый год забирали без исключения. А про космические зарплаты, как середняков, так и топов я вообще молчу. За это они сейчас и платятся
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Ответ Денис Давыдов
Да куда она падёт, что за наивность? УЕФА часть фифа, все контракты в мире в юрисдикции фифа.
Не наивность, это вполне может иметь силу, ведь 21 декабря уже суд Европейского союза будет выносить решение, так как аргументом суперлиги остаётся "нарушение правил конкуренции" со стороны УЕФА. Конечно, лобби УЕФА огромное, но против УЕФА выступает Флорентино Перес, так что кто знает, как будет на самом деле.
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Ответ Purp
Кстати, идея пока ещё что жива и вполне себе может иметь смысл, если всё так и будет продолжаться и пропасть будет расти. На днях должно быть вынесено решение суда о легитимности суперлиги, тогда монополия УЕФА может упасть.
Да куда она падёт, что за наивность? УЕФА часть фифа, все контракты в мире в юрисдикции фифа.
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Ответ umahanov87
Справедливости ради, не будут. Реал ведь хорош не только Ла Лигой. Это Мадрид, это прекрасный климат и город для жизни, для семьи. Сравнивать с Англией и ее неадекватными журналистами и папарации не получится. Кроме того, выиграть ЛЧ мечта подавляющего большинства футболистов. А Реал еще десятилетия будет ассоциироваться как гегемон.
Реал всегда славился тем, что покупает звезд за любые деньги и может платить соответствующе.
Просто из-за имени приток звезд не сохранить
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а Калешин сказал что все футбольные доходы в России и европейцы на коленях приползут. англичане уже на низком старте, наверное.
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Ай молодцы наглосаксы...
А я вот бесплатно смотрю уже не один год...
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И госфинансирование не надо...
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а мы бесплатно в хроме смотрим)
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Хм. Получается что стоимость так и осталось. Сейчас британцы платят 1,7 млрд в год, а в следующем контракте-1,675 млрд.
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