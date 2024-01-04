«Челси» договорился о спонсорстве с криптовалютной биржей BingX. Клуб будет получать 10-12 млн фунтов в год

Теги Челси премьер-лига Англия бизнес игровая форма стиль деньги Футбол

«Челси» заключил спонсорское соглашение с криптовалютной биржей BingX.

Как сообщает The Athletic, до конца текущего сезона логотип нового спонсора будет размещен на рукаве игровой футболки «Челси», а с сезона-2024/25 появится также на передней части тренировочной формы.

Логотип нынешнего спонсора «Челси», компании Infinite Athlete, останется на футболках до конца сезона, а затем будет присутствовать на рукавах тренировочных комплектов.

Сообщается, что футболки с логотипом BingX могут быть использованы уже 9 января в матче Кубка английской лиги против «Мидлсбро».

По информации журналиста Низара Кинселлы, «Челси» будут платить больше 10 млн фунтов в год. Как утверждает Football Insider, в результате сделки «Челси» будет получать около 12 миллионов фунтов за сезон. Отметим, что соглашение с туристической компанией Trivago приносило клубу 10 млн фунтов за сезон.

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7 комментариев
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Супер, но теперь главное чтоб как прошлая крипто-компния WhaleFin из-за кризиса не слилась.
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Получать в криптовалюте эти 10-12 млн будет?Трансферный рынок будущего:
Михаил Мудрик цена 2300 биткоинов.
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