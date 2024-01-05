Кэррик поддержал Руни после увольнения из «Бирмингема»: «Неудачи – часть жизни. Уэйн рожден для футбола. История знает невероятных тренеров, у которых все порой шло не по плану»
Майкл Кэррик поддержал Уэйна Руни на фоне увольнения из «Бирмингема».
Руни покинул пост главного тренера «Бирмингема» 2 января – спустя 3 месяца после назначения. Под его руководством команда выиграла лишь 2 из 15 матчей и опустилась с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе.
«Мне очень обидно за Уэйна, он мой друг. Я знаю, что он придет в норму. Знаю, что он добьется успеха. Я хорошо знаю Уэйна, его характер как человека и как игрока, то, чего он достиг и как добился этого. Уровень мотивации, знания, которыми он обладает, его интеллект – он рожден для футбола.
История знает нескольких невероятных тренеров, у которых в определенные моменты все шло не совсем по плану, случались неудачи – это часть жизни», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне тренирующий «Мидлсбро».
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