Кэррик поддержал Руни после увольнения из «Бирмингема»: «Неудачи – часть жизни. Уэйн рожден для футбола. История знает невероятных тренеров, у которых все порой шло не по плану»

Теги Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Уэйн Руни Мидлсбро премьер-лига Англия Бирмингем чемпионшип Футбол

Майкл Кэррик поддержал Уэйна Руни на фоне увольнения из «Бирмингема».

Руни покинул пост главного тренера «Бирмингема» 2 января – спустя 3 месяца после назначения. Под его руководством команда выиграла лишь 2 из 15 матчей и опустилась с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе.

«Мне очень обидно за Уэйна, он мой друг. Я знаю, что он придет в норму. Знаю, что он добьется успеха. Я хорошо знаю Уэйна, его характер как человека и как игрока, то, чего он достиг и как добился этого. Уровень мотивации, знания, которыми он обладает, его интеллект – он рожден для футбола.

История знает нескольких невероятных тренеров, у которых в определенные моменты все шло не совсем по плану, случались неудачи – это часть жизни», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне тренирующий «Мидлсбро».

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7 комментариев
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Вопрос, куда теперь идти Руни. 2 захода в Чемпионшип - похвастаться нечем. Опыт в МЛС неплох, но там тоже высоких результатов не добился. Разве что помощником идти, опыта набираться
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+4
Ответ RealJon
не понимаю, чем он заслужил такой поддержки. читаешь, как будто у него какой-то болезнь
Тем что Кэррик его друг?
+4
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+4
Ответ headmaster
Вопрос, куда теперь идти Руни. 2 захода в Чемпионшип - похвастаться нечем. Опыт в МЛС неплох, но там тоже высоких результатов не добился. Разве что помощником идти, опыта набираться
Там скоро Хаве освободится.
+2
-1
+1
Ответ headmaster
Вопрос, куда теперь идти Руни. 2 захода в Чемпионшип - похвастаться нечем. Опыт в МЛС неплох, но там тоже высоких результатов не добился. Разве что помощником идти, опыта набираться
Туда, куда возьмут - не в его статусе выбирать, только цепляться за возможность.
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