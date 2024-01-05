Тренер «Брентфорда» Франк уверен, что Тоуни не уйдет в январе: «Цена должна быть невероятной. Он останется – не понимаю, почему мы должны его продавать»
Тренер «Брентфорда» Томас Франк уверен, что Айвен Тоуни не покинет клуб в январе.
Ранее сообщалось, что Тоуни интересен «Арсеналу». «Брентфорд» требует за 27-летнего форварда около 80 млн фунтов.
«Он игрок «Брентфорда». Он здесь, мы потеряли нескольких игроков атаки, и я не понимаю, почему мы должны его продавать. Я бы хотел, чтобы он остался здесь надолго.
Не мне обсуждать это, но если бы я мог советовать, то цена должна быть невероятной, поэтому он останется здесь», – сказал Франк.
Напомним, сейчас Айвен отбывает 8-месячную дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января.
В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги. Подробную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам