Пол Мерсон: «Арсеналу» нужен форвард, без него они не выиграют АПЛ. У Жезуса было два момента с «Вест Хэмом», для Тоуни реализовать их – раз плюнуть»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Пол Мерсон Брентфорд Габриэл Жезус Айвен Тоуни Эдвард Нкетиа Футбол

Пол Мерсон высказался о шансах «Арсенала» в чемпионской гонке.

«У всех бывают плохие отрезки. В чемпионате 38 матчей – это изнурительно, тяжело, будут взлеты и падения. Но два последних результата «Арсенала» – поражение дома «Вест Хэму» со счетом 0:2 и поражение на выезде от «Фулхэма» со счетом 1:2 – плохие. Эти два матча нужно выигрывать, если хочешь победить в Премьер-лиге.

Но это может оказать «Арсеналу» услугу в том смысле, что ему придется выйти на трансферный рынок прямо сейчас. Если бы они обыграли «Вест Хэм» и «Фулхэм» благодаря голам Жезуса или Нкетиа, люди могли бы начать думать, нужен ли им центральный нападающий?

А он им нужен. Я считаю, что в этом нет никаких сомнений. У Жезуса было два момента с «Вест Хэмом». Для кого-то вроде Тоуни реализовать их – раз плюнуть.

У «Арсенала» впереди долгий путь. Клуб все еще в гонке. Я все еще думаю, что им нужно заполучить Айвена Тоуни. Я не думаю, что они выиграют чемпионат, если не подпишут центрального нападающего», – заявил бывший игрок «канониров».

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13 комментариев
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Ответ Cristiano Ronaldo
Если подумать, а многие ли клубы имеют нападающего уровня Габриэля Жезуса? Как по мне, этот парень не слабее Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса. Конкуренция в АПЛ запредельная, поэтому легко не будет никому, чемпион непредсказуем.
Жезус ещё тот косяк, иначе бы Пеп его не продал
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За Тоуни хотят 80 миллионов, Арсенал и так летом потратил аж 240 миллионов, не впишутся в ФФП
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Что все возятся с этим Тоуни? Обычный середняк уровня Антонио или Версгорста
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Арсеналу нужно корректировать стиль игры, а не нападающего искать. Бесконечные перекатывания мяча назад и поперек никакого нападающего не смогут заставить забивать.
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Ответ Cristiano Ronaldo
В сравнение с Хёйлунном, он отличный форвард.
По сравнению с Хейлундом да
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Ответ Денис Кучин
Арсеналу нужно корректировать стиль игры, а не нападающего искать. Бесконечные перекатывания мяча назад и поперек никакого нападающего не смогут заставить забивать.
Бесконечные перекаты вперёд и назад против автобусов и 77 касаний в штрафной соперника не очень коррелируются с твоим комментарием. Эти перекаты способ растянуть автобус в электричку, у которой между вагонами все же есть просветы
+1
0
+1
Если подумать, а многие ли клубы имеют нападающего уровня Габриэля Жезуса? Как по мне, этот парень не слабее Хулиана Альвареса и Лаутаро Мартинеса. Конкуренция в АПЛ запредельная, поэтому легко не будет никому, чемпион непредсказуем.
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Алану Смиту позвони! Четкий был форвард!
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Сити молодцы, слили баласт.
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Ответ Кейта
Жезус ещё тот косяк, иначе бы Пеп его не продал
В сравнение с Хёйлунном, он отличный форвард.
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Ответ Кейта
За Тоуни хотят 80 миллионов, Арсенал и так летом потратил аж 240 миллионов, не впишутся в ФФП
Лишь у Тоттенхэма показатель ФФП лучше чем у Арсенала из большой шестёрки, так что они легко потянут трансфер нападающего ценой 70-90 миллионов
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Ответ i love it
Лишь у Тоттенхэма показатель ФФП лучше чем у Арсенала из большой шестёрки, так что они легко потянут трансфер нападающего ценой 70-90 миллионов
Ну не знаю даже ...
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Ответ i love it
Лишь у Тоттенхэма показатель ФФП лучше чем у Арсенала из большой шестёрки, так что они легко потянут трансфер нападающего ценой 70-90 миллионов
только у Челси хуже трансферный баланс в этом сезоне
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