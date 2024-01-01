Пол Мерсон: «Арсеналу» нужен форвард, без него они не выиграют АПЛ. У Жезуса было два момента с «Вест Хэмом», для Тоуни реализовать их – раз плюнуть»

Пол Мерсон высказался о шансах «Арсенала» в чемпионской гонке.

«У всех бывают плохие отрезки. В чемпионате 38 матчей – это изнурительно, тяжело, будут взлеты и падения. Но два последних результата «Арсенала» – поражение дома «Вест Хэму» со счетом 0:2 и поражение на выезде от «Фулхэма» со счетом 1:2 – плохие. Эти два матча нужно выигрывать, если хочешь победить в Премьер-лиге.

Но это может оказать « » услугу в том смысле, что ему придется выйти на трансферный рынок прямо сейчас. Если бы они обыграли «Вест Хэм» и «Фулхэм» благодаря голам или , люди могли бы начать думать, нужен ли им центральный нападающий?

А он им нужен. Я считаю, что в этом нет никаких сомнений. У Жезуса было два момента с «Вест Хэмом». Для кого-то вроде реализовать их – раз плюнуть.

У «Арсенала» впереди долгий путь. Клуб все еще в гонке. Я все еще думаю, что им нужно заполучить Айвена Тоуни. Я не думаю, что они выиграют чемпионат, если не подпишут центрального нападающего», – заявил бывший игрок «канониров».

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