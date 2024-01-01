«Брентфорд» хочет 80 млн фунтов за Тоуни, но не планирует продавать форварда. «Арсенал» интересуется игроком

Теги премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Брентфорд Айвен Тоуни Футбол

«Брентфорд» хочет получить 80 миллионов фунтов за Айвена Тоуни.

Одним из претендентов на нападающего считается «Арсенал», в которой готов перейти и сам футболист, но запрашиваемая сумма может стать препятствием для трансфера.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что «Брентфорд» не планирует продавать форварда в зимнее трансферное окно и хотел бы подписать с игроком новый контракт – возможно, с суммой отступных.

Напомним, сейчас Айвен Тоуни отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января.

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги.

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4 комментария
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Парень с мая не играет, просят 80 млн🙈
За Суареса в похожей ситуации столько же просили. Но где Тоуни , а где Суарес …
+4
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+4
Ответ LIv93
Парень с мая не играет, просят 80 млн🙈 За Суареса в похожей ситуации столько же просили. Но где Тоуни , а где Суарес …
В те времена не было такого количества бабок от ТВ прав, да и инфляцию нужно учитывать
+3
0
+3
Вот цены раздули, обалдели уже полностью
+1
0
+1
Ответ Кейта
Вот цены раздули, обалдели уже полностью
Ну когда за прижатоушого Кайседо с 45 играми на уровне топ-5 лиг платят 115 млн фунтов то за Тоуни грех 80 не просить
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