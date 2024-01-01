«Брентфорд» хочет 80 млн фунтов за Тоуни, но не планирует продавать форварда. «Арсенал» интересуется игроком

«Брентфорд» хочет получить 80 миллионов фунтов за Айвена Тоуни.

Одним из претендентов на нападающего считается « », в которой готов перейти и сам футболист, но запрашиваемая сумма может стать препятствием для трансфера.

Журналист Бен Джейкобс сообщил, что « » не планирует продавать форварда в зимнее трансферное окно и хотел бы подписать с игроком новый контракт – возможно, с суммой отступных.

Напомним, сейчас отбывает дисквалификацию за нарушение регламента о ставках. Вернуться на поле он сможет 16 января.

В прошлом сезоне АПЛ Тоуни провел 33 матча и забил 20 голов, став третьим бомбардиром лиги.

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