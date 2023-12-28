«Челси» интересны лучший бомбардир «Байера» Бонифасе и форвард «Лейпцига» Шешко
Лучший бомбардир «Байера» заинтересовал «Челси».
Как сообщает The Athletic, «синие» хотят подписать зимой Виктора Осимхена («Наполи») или Айвена Тоуни («Брентфорд»), но в качестве альтернативного варианта рассматривается именно форвард немецкого клуба.
Нигериец, присоединившийся к команде из Леверкузена минувшим летом, забил 10 голов за 16 игр в Бундеслиге. «Байер» продавать его не хочет.
Также «Челси» продолжает следить за Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг».
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