«Челси» интересны лучший бомбардир «Байера» Бонифасе и форвард «Лейпцига» Шешко

Лучший бомбардир «Байера» заинтересовал «Челси».

Как сообщает The Athletic, «синие» хотят подписать зимой (« ») или (« »), но в качестве альтернативного варианта рассматривается именно форвард немецкого клуба.

Нигериец, присоединившийся к команде из Леверкузена минувшим летом, забил 10 голов за 16 игр в Бундеслиге. « » продавать его не хочет.

Также «Челси» продолжает следить за Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг».

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