«Челси» интересны лучший бомбардир «Байера» Бонифасе и форвард «Лейпцига» Шешко

Теги Байер Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Брентфорд РБ Лейпциг Айвен Тоуни Виктор Осимхен Беньямин Шешко Виктор Бонифасе Футбол

Лучший бомбардир «Байера» заинтересовал «Челси».

Как сообщает The Athletic, «синие» хотят подписать зимой Виктора ОсимхенаНаполи») или Айвена ТоуниБрентфорд»), но в качестве альтернативного варианта рассматривается именно форвард немецкого клуба.

Нигериец, присоединившийся к команде из Леверкузена минувшим летом, забил 10 голов за 16 игр в Бундеслиге. «Байер» продавать его не хочет.

Также «Челси» продолжает следить за Беньямином Шешко из «РБ Лейпциг».

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8 комментариев
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Каникулы Бонифасе))
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Джексон, конечно, мем тип. на уровне мораты, а может даже выше, но до Вернера ещё не дорос.
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Заверните всех (с)
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шешко легенда футбольных менеджеров:)
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Лямов на 150 вместе потянут
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