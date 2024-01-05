«Я срал на твою ###### мать». Хави оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом» после желтой, судья не услышал

Теги Барселона Хави Ла Лига Лас-Пальмас Серджи Роберто Пабло Гонсалес Фуэртес брань контент Футбол

Хави оскорбил судью во время матча с «Лас-Пальмасом».

Эпизод произошел в 1-м тайме матча 19-го тура Ла Лиги. На 20-й минуте арбитр Пабло Фуэртес не зафиксировал фол на Серджи Роберто. В этом эпизоде капитан «Барселоны» получил желтую карточку за споры с арбитром. Хави также выразил недовольство решением судьи и получил предупреждение.

Как сообщает Marca, после показанной желтой карточки главный тренер «Барселоны» шлепнул себя ладонью по лицу. Как пишет Marca, таким жестом в Испании показывают, что другой человек ведет себя бесстыдно или безнравственно.

Кроме того, тренер «блауграны» выкрикнул оскорбление в адрес арбитра, которое буквально можно перевести так: «Я срал на твою ###### (гребаную) мать» (me cago en tu puta madre). По сути выражение близко к русскому «иди на ### (фиг)». Такую же фразу, возможно, употреблял Жерар Пике в последнем матче за «Барсу» в карьере.

Однако Хави избежал прямой красной карточки, поскольку никто из членов судейской бригады не услышал слов тренера.

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147 комментариев
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Ответ Александр Гурский
Какой же Хави тактичный
Тики-такатичный
+119
-6
+113
Копрофил Хави
+91
-9
+82
Футболист отличный был ,но как человек после таких слов гамно
+109
-32
+77
Болельщики бчк, вам не стыдно за своего тренера? Не стыдно минусить комментарии, осуждающие эту мерзость?
+116
-48
+68
Ответ Николай Бойко
Болельщики бчк, вам не стыдно за своего тренера? Не стыдно минусить комментарии, осуждающие эту мерзость?
Да не.

Я в доту играю могу понять почему так
+74
-11
+63
Дисквалифицировать каталонскую гниль на три матча за неуважение к арбитрам. Ему пенальти дарят, а он так себя ведет.
+79
-35
+44
Ответ Галым Нуркеев
Футболист отличный был ,но как человек после таких слов гамно
В бытность игрока тоже говном был.
+49
-10
+39
"puta madre" на испанском не столь оскорбительно, как в переводе.
Мы когда на русском называем человека "сукин сын", то согласитесь - это не особо оскорбительно, каждый из нас с десяток более серьезных вещей может быстро накидать. А тем временем мы назвали мать человека шлюхой...
Так что говорить подобное Хави не стоило, но эта фраза для испанцев НЕ НА СТОЛЬКО оскорбительна, как она выглядит для нас в переводе.
+41
-5
+36
Ответ Галым Нуркеев
Футболист отличный был ,но как человек после таких слов гамно
То есть до этого ничего не смущало?
Он был хорошим человеком?
+26
-3
+23
типичная чава...
+36
-16
+20
Какой же Хави тактичный
+25
-7
+18
Барселона и ненавистные судьи since 2009.

Вечно ей мешают. 🙃
+24
-8
+16
типичный барселонец
+21
-11
+10
"Что делает Хави или почему тяжелеют майки Барселоны?"
+10
-2
+8
Ответ Veld
Да не. Я в доту играю могу понять почему так
АХАХАХ ждал окмментарии с доты)))
там толк в мамах знают
+9
-2
+7
Благодарим редакцию сайта спортс.ру за "просветительскую работу"! Теперь мы все тут знаем, как оскорбить человека на испанском ;)
+8
-2
+6
Типичное поведение тренера из провинции
+8
-2
+6
Ответ Сикарио
Дисквалифицировать каталонскую гниль на три матча за неуважение к арбитрам. Ему пенальти дарят, а он так себя ведет.
Илкай готовится нанести удар - его толкают в момент прыжка. Более очевидного пенальти быть не может.

Но у меренгов своя реальность... когда Хамес толкал Модрича в штрафной Севильи, после чего назначили пенку - тогда было норм
+13
-7
+6
Хави будучи тренером раскрыл себя во всей красе как гнилушка. Одних оскорбляет, с другими высокомерен, на третьих жалуется, короче мерзкий типок. Ноль симпатий к Ибрагимовичу, но теперь я понимаю почему он не прижился в их коллективе гномов
+8
-3
+5
Ответ Галым Нуркеев
Футболист отличный был ,но как человек после таких слов гамно
Напомнило великую Барсу Пепа,где все были топ игрокам но как люди гамно и симулянты,один Иньеста с Пуйолем были и топ футболистам и хорошими людьми
+9
-4
+5
ну по сравнению с подобным извращением русское ругательство "ё.. твою мать" выглядит как комплимент собеседнику)) Испанцы просто ненормальные, если для них такое выражение считается еще и обиходным)
+6
-2
+4
Позорище..
+12
-9
+3
типичное цыганье) у него цепь из латуни болталась на шее при этих словах?😂😂😂😂
+4
-1
+3
Мерзость! И это самое цензурное слово, которым я могу охарактеризовать Хави после его оскорблений
Представляете что-то подобное от Анчелотти?
+5
-2
+3
Больше чем клуб 😀
это тоже в ДНК Барселоны?🙄 😏

Из трио Хави-Иниеста-Месси адекватный только Андреас.
+18
-15
+3
Это тот самый менталитет, о котором все время пел Хави.
+7
-4
+3
Вот это аналитика касательно Пике. Как ссылка на великую шахматную партию.
+4
-2
+2
Ответ Николай Бойко
Болельщики бчк, вам не стыдно за своего тренера? Не стыдно минусить комментарии, осуждающие эту мерзость?
Стыдно должно быть спортсу за хайпожорство, потому что на русском это вообще не так звучит как написано в заголовке.
+3
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Ну не так ведь это переводится! Хави сморозил, конечно, но спортс не упустит возможности похайпожорить
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+2
Ответ Владимир Туаев
Не думаю что "puta madre" близко к по смыслу к "сукиному сыну", скорее "сын шлюхи", а это уже, как говорится совсем другая история...
Я не знаю, ну в русском многие говорят "еб твою мать" и это вообще ничего оскорбительного. Но если перевести буквально, то какой нибудь испанец может тоже написать, что это уже совсем другая история.

Puta Madre - распространенное обиходное ругательства в испанском языке. Так что стоит к этому проще относиться, все таки
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