«Я срал на твою ###### мать». Хави оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом» после желтой, судья не услышал

Хави оскорбил судью во время матча с «Лас-Пальмасом».

Эпизод произошел в 1-м тайме матча 19-го тура . На 20-й минуте арбитр Пабло Фуэртес не зафиксировал фол на . В этом эпизоде капитан «Барселоны» получил желтую карточку за споры с арбитром. Хави также выразил недовольство решением судьи и получил предупреждение.

Как сообщает Marca, после показанной желтой карточки главный тренер «Барселоны» шлепнул себя ладонью по лицу. Как пишет Marca, таким жестом в Испании показывают, что другой человек ведет себя бесстыдно или безнравственно.

Кроме того, тренер «блауграны» выкрикнул оскорбление в адрес арбитра, которое буквально можно перевести так: «Я срал на твою ###### (гребаную) мать» (me cago en tu puta madre). По сути выражение близко к русскому «иди на ### (фиг)». Такую же фразу, возможно, употреблял Жерар Пике в последнем матче за «Барсу» в карьере.

Однако Хави избежал прямой красной карточки, поскольку никто из членов судейской бригады не услышал слов тренера.

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