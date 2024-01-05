«Я срал на твою ###### мать». Хави оскорбил арбитра матча с «Лас-Пальмасом» после желтой, судья не услышал
Хави оскорбил судью во время матча с «Лас-Пальмасом».
Эпизод произошел в 1-м тайме матча 19-го тура Ла Лиги. На 20-й минуте арбитр Пабло Фуэртес не зафиксировал фол на Серджи Роберто. В этом эпизоде капитан «Барселоны» получил желтую карточку за споры с арбитром. Хави также выразил недовольство решением судьи и получил предупреждение.
Как сообщает Marca, после показанной желтой карточки главный тренер «Барселоны» шлепнул себя ладонью по лицу. Как пишет Marca, таким жестом в Испании показывают, что другой человек ведет себя бесстыдно или безнравственно.
Кроме того, тренер «блауграны» выкрикнул оскорбление в адрес арбитра, которое буквально можно перевести так: «Я срал на твою ###### (гребаную) мать» (me cago en tu puta madre). По сути выражение близко к русскому «иди на ### (фиг)». Такую же фразу, возможно, употреблял Жерар Пике в последнем матче за «Барсу» в карьере.
Однако Хави избежал прямой красной карточки, поскольку никто из членов судейской бригады не услышал слов тренера.
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Я в доту играю могу понять почему так
Мы когда на русском называем человека "сукин сын", то согласитесь - это не особо оскорбительно, каждый из нас с десяток более серьезных вещей может быстро накидать. А тем временем мы назвали мать человека шлюхой...
Так что говорить подобное Хави не стоило, но эта фраза для испанцев НЕ НА СТОЛЬКО оскорбительна, как она выглядит для нас в переводе.
Он был хорошим человеком?
Вечно ей мешают. 🙃
там толк в мамах знают
Но у меренгов своя реальность... когда Хамес толкал Модрича в штрафной Севильи, после чего назначили пенку - тогда было норм
Представляете что-то подобное от Анчелотти?
это тоже в ДНК Барселоны?🙄 😏
Из трио Хави-Иниеста-Месси адекватный только Андреас.
Puta Madre - распространенное обиходное ругательства в испанском языке. Так что стоит к этому проще относиться, все таки