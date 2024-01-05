Родригес из «Лас-Пальмаса» о пенальти «Барсы» на 93-й: «Нам не дают объяснений, это ненормально. Сейчас судьи выступают в роли главных героев чаще игроков»

Кириан Родригес усомнился в правильности назначения пенальти в пользу «Барсы».

« » обыграла в гостях « » (2:1) в 19-м туре .

Победный гол забил Илкай Гюндоган на 93-й минуте. Он реализовал пенальти, назначенный за фол Дэйли Синкгравена, который был удален с поля.

Матч обслуживал арбитр Пабло Фуэртес.

«Я промолчу, не буду говорить, что думаю и что нам отвечали. Надеюсь, выйдут все записи переговоров [судей]. На прошлой неделе нам не дали объяснений. Сегодня тоже: «Ничего мне не говорите!». Это ненормально, нам это не нравится. Правила должны быть одинаковыми для всех.

Судьи должны выходить на первый план как можно реже. Сейчас они выступают в роли главных героев чаще игроков.

В целом по игре мы злоупотребляли длинными передачами. Во втором тайме сели слишком глубоко», – сказал .

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