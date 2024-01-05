Хави о 2:1 с «Лас-Пальмасом»: «Барса» играла на победу и заслуженно выиграла»

Хави оценил победу над «Лас-Пальмасом».

« » выиграла у « » (2:1) в 19-м туре , забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте.

– Что скажете о матче?

– Нам не удавались глубокие передачи. Но во втором тайме мы поработали на этим, команда понимает этот аспект, ведь мы его тренировали. Однако так сложилась игра.

После потерь мы хорошо действовали в прессинге. Думаю, мы играли на победу и заслуженно выиграли, – отметил главный тренер «Барселоны».

Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже вылетели из зоны ЛЧ

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