Хави о 2:1 с «Лас-Пальмасом»: «Барса» играла на победу и заслуженно выиграла»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

Хави оценил победу над «Лас-Пальмасом».

«Барселона» выиграла у «Лас-Пальмаса» (2:1) в 19-м туре Ла Лиги, забив победный мяч с пенальти на 93-й минуте.

– Что скажете о матче?

– Нам не удавались глубокие передачи. Но во втором тайме мы поработали на этим, команда понимает этот аспект, ведь мы его тренировали. Однако так сложилась игра.

После потерь мы хорошо действовали в прессинге. Думаю, мы играли на победу и заслуженно выиграли, – отметил главный тренер «Барселоны».

Гюндоган красиво улетел на пенальти и спас «Барсу» на 93-й. На время даже вылетели из зоны ЛЧ

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16 комментариев
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Ответ фк кабинет
Дебют Пабло Фуэртеса за Барсу затмил дебют Роке.Заработал пенальти и 3 очка.
Вот просто такой вопрос: если бы точно такой же пенальти на последних минутах был назначен в пользу Реала, то вы писали бы в точно такой же риторике или нет ?)
+10
-4
+6
Ну первый тайм вышел ужасный и «игры на победу» там не было совсем.
А вот после перерыва преобразились и вышли за положительным результатом, которого и добились.
+8
-4
+4
Ужасный первый тайм. Второй прошёл интереснее, с кучей моментов и офсайдными выходами на рандеву с кипером. Столько хороших возможностей потеряли из за не вовремя сделанных передач и наоборот, слишком сильных передач, за которыми вратарь добирался раньше. Должны улучшить этот компонент, как и всё остальное. Пора уже начинать играть с первой секунды матча
+4
-4
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Надо играть быстрей, много тормозят особенно в штрафной. Особенно Феликс, надо отдавать, он прёт на защиту. нет связки. каждый играет по себе.
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0
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Ответ Кирилл
Вот просто такой вопрос: если бы точно такой же пенальти на последних минутах был назначен в пользу Реала, то вы писали бы в точно такой же риторике или нет ?)
Ты реально думаешь что он объективен? Вопрос риторический
+2
-2
0
Ответ Кирилл
Вот просто такой вопрос: если бы точно такой же пенальти на последних минутах был назначен в пользу Реала, то вы писали бы в точно такой же риторике или нет ?)
Но такой пенальти поставили в пользу барсы...
+1
-1
0
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