Деку о трансферах «Барсы»: «Никто не уходит. По приобретениям все зависит от ситуации с фэйр-плей»

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Витор Роке Футбол

Деку заявил, что никто не покинет «Барселону» во время зимнего трансферного окна.

«Никто не уходит. Что касается приобретений, то тут все зависит от ситуации с финансовым фэйр-плей. 

У нас отличный состав, мы всегда стараемся совершенствоваться.

Витор Роке мог приехать к нам летом, но из-за травмы Гави прибыл сейчас. Мы верим в него, он молод, и ему нужно дать время», – сказал спортивный директор «Барсы». 

18-летний бразилец вышел на замену в матче Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (2:1) и провел на поле 12 минут. 

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1 комментарий
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Барселона все может. Но вечно что то мешает
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