Деку о трансферах «Барсы»: «Никто не уходит. По приобретениям все зависит от ситуации с фэйр-плей»

Деку заявил, что никто не покинет «Барселону» во время зимнего трансферного окна.

«Никто не уходит. Что касается приобретений, то тут все зависит от ситуации с финансовым фэйр-плей.

У нас отличный состав, мы всегда стараемся совершенствоваться.

мог приехать к нам летом, но из-за травмы Гави прибыл сейчас. Мы верим в него, он молод, и ему нужно дать время», – сказал спортивный директор «Барсы».

18-летний бразилец вышел на замену в матче с «Лас-Пальмасом» (2:1) и провел на поле 12 минут.

Хавбек «Жироны» Гарсия – приоритетная цель «Барсы» на зимнее трансферное окно. Клуб может предложить одного из своих игроков и деньги (Жерар Ромеро)

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам