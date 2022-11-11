вспомнил перепалку с арбитром в матче – (1:2).

Защитник, начавший свою последнюю игру в карьере в запасе, в перерыве начал спорить с судьей по поводу удаления Роберта Левандовского. Арбитр удалил Пике.

В судейском отчете арбитр отразил нецензурные слова со стороны Пике. Защитник «Барсы», в частности, сказал фразу, которую можно перевести как «Срал я на твою мать».

«Я даю интервью с 17 лет. Теперь я свободен, больше не нужно загонять себя в рамки и говорить то, что нужно. Я не срал ни на чью мать. Объясню, как все было.

В перерыве, после того как судья нам насолил – первая желтая Левандовскому, непоставленный угловой, фол на Маркосе Алонсо... Мы пошли в туннель, и я сказал ему, что он всегда вредит нам. За это он меня удалил.

Я удивлен, что он удалил меня за это. За малейшую мелочь тебя удаляют, и ты ничего не можешь сказать. В АПЛ судьи позволяют говорить с ними.

Я, уже удаленный, иду в раздевалку с одноклубниками. Кто-то сказал: «Срал я на твою мать...» Судья услышал слова и подумал, что это я сказал», – заявил защитник «Барселоны».