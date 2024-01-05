Торрес про 2:1 против «Лас-Пальмаса»: «Барса» доминировала. С пенальти все очевидно»

Ферран Торрес высказался о победе над «Лас-Пальмасом» (2:1).

– Мы доминировали, но нам не хватало последнего паса. Было важно взять три очка.

– Что скажете о пенальти в добавленное время?

– Думаю, все очевидно, потому что Гюндоган был готов пробить головой, – сказал хавбек «Барсы».

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