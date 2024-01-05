Торрес про 2:1 против «Лас-Пальмаса»: «Барса» доминировала. С пенальти все очевидно»

Теги Барселона Ла Лига судьи Лас-Пальмас Илкай Гюндоган Ферран Торрес Футбол

Ферран Торрес высказался о победе над «Лас-Пальмасом» (2:1).

– Мы доминировали, но нам не хватало последнего паса. Было важно взять три очка.

– Что скажете о пенальти в добавленное время?

– Думаю, все очевидно, потому что Гюндоган был готов пробить головой, – сказал хавбек «Барсы».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Yoshiyuki Lewis
И барселонские еще пару дней назад смеялись с чистого пеналя на Жоте 🤣 Что с лицом или двойные стандарты?
Ты так пишешь, как будто хоть кому-то на ветке Барсы не плевать на Жоту и Ливерпуль 😅
+20
-6
+14
О, уже игроки начинают говорить о доминировании. Видна рука мастера)))
Ну хоть в этом компоненте прослеживается тренерская работа.
+10
-5
+5
Там дох чего не хватало....Хорошо хоть повезло с пеналем.
+4
-1
+3
И барселонские еще пару дней назад смеялись с чистого пеналя на Жоте 🤣
Что с лицом или двойные стандарты?
+13
-11
+2
Доминаторы в первом тайме аж 0 ударов в створ нанесли.
+13
-11
+2
Гюндогана ждет хорошая карьера в WWE рестлинге, потому что он очень хорошо продал то мягкое касание в футболку
+6
-4
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий