Дитмар Хаманн: «Нуньес мог бы стать лучшим игроком мира, если бы начал забивать голы»

Теги Ливерпуль Дитмар Хаманн премьер-лига Англия Дарвин Нуньес Футбол

Дитмар Хаманн оценил игру форварда «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

«Болельщики «Ливерпуля» теряют терпение по отношению к Нуньесу, но, думаю, они могут дать ему еще несколько недель или месяцев. Дело в том, что когда он играет, «Ливерпуль» создает больше моментов, но если ты не реализуешь моменты, все усилия пропадают даром.

На каком-то этапе Дарвин должен начать забивать, ведь до «Бернли» его последний гол был в ворота «Ньюкасла» – за это время сыграли 12-14 матчей. Если бы он умел забивать, то мог бы стать лучшим игроком в мире. Он быстр, физически развит, у него есть все, кроме умения завершать.

Если ты не умеешь завершать или забивать, у тебя будут проблемы, но иногда мне кажется, что он никогда этому не научится. Затем я думаю, что ему просто нужно больше времени! На данный момент он реализует сложные моменты и мажет легкие!» – сказал экс-игрок «Ливерпуля».

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9 комментариев
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У него итак неплохая стата учитывая что он новичок АПЛ
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Впрочем, это уже совсем другая история
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Вода мокрая, трава зеленая и далее по тексту.
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А ассисты на Салаха что забыли сразу
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Холанд мог бы стать Нуньесом если бы не забивал голы
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Мората, бернардески, ферран, дембеле присоединяются)
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