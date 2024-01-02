У форварда «Ливерпуля» Нуньеса 1,61 xG с «Ньюкаслом» – больше всех в сезоне АПЛ при отсутствии голов в матче

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес не забил в матче с «Ньюкаслом» при высоком xG.

Команда Юргена Клоппа одержала победу в 20-м туре АПЛ со счетом 4:2.

24-летний уругвайский нападающий завершил матч с показателем ожидаемых голов, составляющим 1,61.

Это максимальный показатель за одну игру в нынешнем сезоне Премьер-лиги среди тех игроков, кто в ней не забил.

В топ-3 также входят результаты форвардов « » Доминика Кэлверта-Льюина в матче с «Ньюкаслом» (1,58) и (сейчас играет за «Брентфорд» на правах аренды) в матче с «Фулхэмом» (1,35).

«Ливерпуль» побил рекорд АПЛ по ожидаемым голам (xG) за матч – 7,27 с «Ньюкаслом»

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