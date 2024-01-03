Эрик Байи: «Роналду заслуживает того, чтобы чувствовать свою значимость. Он многое дал «МЮ» даже после возвращения»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик Байи Футбол

Эрик Байи вспомнил о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» в 2021-м.

«Легенда возвращалась. Для меня он был лучшим футболистом мира.

Даже после возвращения Криштиану многое дал клубу. И такой игрок, как Криштиану, заслуживает того, чтобы чувствовать свою значимость.

Жаль, что он ушел при таких обстоятельствах», – отметил экс-защитник манкунианцев.

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25 комментариев
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Ответ Капибарбер
Сейчас можно смело говорить, что переход Рональду в МЮ в 2021 был большой ошибкой
Его уход из Реала был полнейшей глупостью, с приходом в Юве начался весь какой то пздц про мешает, не прессенгует, крадет голы, развалил и бла бла бла, хотя человек забил за Юве в котором забить 10 голов за сезон это уже космос, 100 голов за три года придя в 33 года, но получил лишь критику будучи единственным кто за это днище забивал в плей-офф лч
+10
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+6
Многое дал и многое отнял. Не помню кто был настолько недисциплинированным в Юнайтед за последние 30 лет. Вспоминаются лишь интервью Роя Кина в 2006 (но он хоть не отказывался от замен) и недавний демарш Санчо. Но по значимости и количеству эти проявления в разы уступают проступкам Роналду во втором сезоне.
+7
-4
+3
Сейчас можно смело говорить, что переход Рональду в МЮ в 2021 был большой ошибкой
+6
-4
+2
Если только проданными футболками.
+3
-2
+1
Ювентус до перехода Кришти: 86 забитых голов
Юве после перехода ботоксного: 70

Слейте кто нибудь Мадаеву, она не ведает о чем говорит
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Ответ madaev
Его уход из Реала был полнейшей глупостью, с приходом в Юве начался весь какой то пздц про мешает, не прессенгует, крадет голы, развалил и бла бла бла, хотя человек забил за Юве в котором забить 10 голов за сезон это уже космос, 100 голов за три года придя в 33 года, но получил лишь критику будучи единственным кто за это днище забивал в плей-офф лч
Вот вот, чушь какая-то пошла, ппц
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Ответ Leon Petov
Это всё придумали мессифаны, чтобы оправдать ежегодные позоры их кумира в ЛЧ
Там Аякс, Лион, Порту, АТМ, Лига Европы содрогнулись.
Кто то помимо вылетов в 1/8 ЛЧ ежегодных, умудрился из ЛЕ тоже вылететь.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Он подарил МЮ путёвку в Лигу Европы. А это, по цепочке, привело к тому, что МЮ выбил Барселону из плей-офф ЛЕ. Только ради этого противостояния Роналду выводил МЮ в ЛЕ.
Тогда смело можно говорить,что возвращение Роналду в МЮ был успешным?
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Ответ ЭкспертДиванный
Тогда смело можно говорить,что возвращение Роналду в МЮ был успешным?
Да.
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Ответ Мукунку хороший
Жалко одно.. что не дал смачного пинка под зад.. господину тен Хагу)
а получилось наоборот 😅😅 это Рональду с позором выпнули в пустыню
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Ответ Капибарбер
а получилось наоборот 😅😅 это Рональду с позором выпнули в пустыню
Выпнули.. с позором.? Ну не знаю.. нормально ушёл.. на большие деньги..а позорится сейчас МЮ.. в полном составе.. во главе с агонизирующем тренером..
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Ответ V@d!m
на самом деле почти уверен, что бОльшая часть игроков мю (именно профессионалов, а не депутатов и тиктокеров) была на стороне Роналду в той ситуации
Почему тогда никто слова не сказал в поддержку Роналду?
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