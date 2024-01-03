Эрик Байи: «Роналду заслуживает того, чтобы чувствовать свою значимость. Он многое дал «МЮ» даже после возвращения»
Эрик Байи вспомнил о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» в 2021-м.
«Легенда возвращалась. Для меня он был лучшим футболистом мира.
Даже после возвращения Криштиану многое дал клубу. И такой игрок, как Криштиану, заслуживает того, чтобы чувствовать свою значимость.
Жаль, что он ушел при таких обстоятельствах», – отметил экс-защитник манкунианцев.
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