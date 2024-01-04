Широков не считает, что такие футболисты, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет: «По всей России были игроки гораздо сильнее него. Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев – они что, хуже?»

Теги Зенит Егор Титов Андрей Аршавин Роман Широков премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой Дмитрий Аленичев Футбол

Роман Широков высказался об Андрее Аршавине.

– Андрей Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Согласны?

– Конечно, нет. В Петербурге – еще возможно, но в России точно нет. В этот период, который обозначил Аршавин, у нас были Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев – они что, хуже? Если брать по всей России, то были футболисты гораздо сильнее него. К сожалению для Аршавина. 

– А почему тогда в «Зените», в Санкт-Петербурге у нас так редко появляются таланты?

– Это как раз к нему вопрос. Он же руководит там давно. Пусть объяснит, почему там никого нет. Вообще тяжело в большом клубе своим ребятам пробиться. Когда вы идете на первом месте, всегда будет главенствовать результат.

Поэтому важно доводить своих воспитанников через команды пониже уровнем, где они будут получать больше игровой практики и выходить на новый уровень, а потом уже возвращаться и выигрывать конкуренцию у сильнейших, – сказал экс-игрок сборной России.

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59 комментариев
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Желчный Роман как всегда в своём репертуаре, если этих игроков так много по всей России то где они? Пускай хоть одного назовёт
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А примеры будут сильнее Аршавина ?
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Аршавин прав, при всем уважении вышеперечисленным игрокам.
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Ответ Никита Давыдкин
так он и назвал. Религия дальше заголовка читать не позволяет?
Очень спорно, Аршавин будет посильнее
+10
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Ответ Region123
Шалимов, Мостовой, Карпин например
Ни один из них не сильнее Аршавина.
+16
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+7
Ответ FEZ10
А примеры будут сильнее Аршавина ?
будут, он их привёл. Но зачем читать что-то кроме заголовка, если можно сразу в комментарии бежать
+12
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Талантливые, но ничего не добившиеся в сборной Мостовые, Карпины и прочие не могут соперничать с Аршавиным, который в составе 2008 принёс памятные эмоции.
+6
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Все перечисленные гораздо хуже
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Ответ FEZ10
А примеры будут сильнее Аршавина ?
Аленичев забивал в двух финалах еврокубков , Мостовой реально был крут , Титов однозначно был гениальным игроком , Шалимов играл в Интере когда чемпионат Италии правил в мире , Карпин выводил Сосьедад на второе место , что ещё нужно ?
+8
-4
+4
Ответ FNT
Да, все эти 4 игрока хуже него. Не на голову, тоже отличные футболисты были, но Аршавин сильнее.
если ты их не застал , это не значит что они хуже
+7
-3
+4
Ответ EnzoAmatera
Желчный Роман как всегда в своём репертуаре, если этих игроков так много по всей России то где они? Пускай хоть одного назовёт
так он и назвал. Религия дальше заголовка читать не позволяет?
+15
-12
+3
например, Путин, - добавил Широков
+5
-2
+3
Нифига себе, оказывается Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев играли в одно время с Аршавиным! Где? Я все пропустил?!
+6
-3
+3
Ответ savik-A.M.
Аленичев забивал в двух финалах еврокубков , Мостовой реально был крут , Титов однозначно был гениальным игроком , Шалимов играл в Интере когда чемпионат Италии правил в мире , Карпин выводил Сосьедад на второе место , что ещё нужно ?
в двух победных финалах, попрошу отметить! +)
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Цымбаларь
+3
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+2
были но все до Аршавина а после уж вообще молчу
+1
0
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Ответ Iamliam
Нифига себе, оказывается Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев играли в одно время с Аршавиным! Где? Я все пропустил?!
в 50 лет то уложились. или что-то не так?
+1
0
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однако, почему-то вспоминают чаще остальных именно Андрея, а не остальных. нелогично, Роман!
+1
0
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Кривые вопросы журналиста, такие же кривые ответы. Кто смотрел это интервью Аршавина, знают, что речь шла про академию Зенита и Питер, поэтому он и сказал, что такие как я и Керж рождаются раз в 50 лет. Не скромно, но по сути он же прав. А что касается последних 30 лет по всей РФ, то я тут с Широковым не соглашусь, пожалуй Аршавин сильнее всех им перечисленных.
+1
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Ответ FEZ10
А примеры будут сильнее Аршавина ?
Он же назвал алейничева Мостового Титова И так далее
+1
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Ответ Spartakus1984
Аршавин всех впечатлил только 4 голами за Арсенал.И все-он даже в России не разрывал.
Ты под чем? Аршавин практически каждый год входил в список 33 лучших игроков чемпионата, неоднократный лучший игрок чемпионата по версиям различных газет и журналов, лучший игрок финала кубка уефа, игрок месяца апл, член символической сборной евро 2008. Сходи проспись.
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Ответ Средний палец Кирана Тирни
Талантливые, но ничего не добившиеся в сборной Мостовые, Карпины и прочие не могут соперничать с Аршавиным, который в составе 2008 принёс памятные эмоции.
Он один?
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Ответ Андрей
Ни один из них не сильнее Аршавина.
окей. тогда так. денисов сильнее аршавина?
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Ответ FEZ10
А примеры будут сильнее Аршавина ?
канчельскис, яшин, аленичев. да тот же титов был посильнее аршавина, имхо, конечно же.
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Ответ Андрей
Ни один из них не сильнее Аршавина.
Аршавин сказал-такие как я, при чем здесь сильнее. За двадцать лет до него, например, в Ленинграде, родился Юрий Желудков. Штрафные клал, как рукой закидывал, хороший игрок. Слабее Аршавина? При всём уважении к Андрей Сергеевичу, ему бы к таким оценочным суждениям лучше не прибегать.
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Ответ EnzoAmatera
Желчный Роман как всегда в своём репертуаре, если этих игроков так много по всей России то где они? Пускай хоть одного назовёт
Он назвал
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Ответ Титюля
Титов единственный советский и российский футболист которого дисквалифицировали за употребление допинга на целый год.
Шалимов на 2 , не пиши о чем не знаешь
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Для меня (ни на что не претендую) лучший игрок за последние 50 лет это Черенков. Без вариантов.
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Мы все ищем тех самых игроков по всей нашей Родине и как то не находим. Либо мы чего то не понимаем, либо системы и подготовки не существует (ведь инфраструктура по сути есть) чтобы дать спорту нужный уровень игроков
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Шалимова я помню,как и Титова с Мостовым,это были ведущие да игроки,может тогда уровень футбола в стране был повыше,и отсюда была плеяда хороших футболистов,вот с поколения Аршавина они начали мельчать как то,или уровень футбола повысился в мире и стали не успевать походу )))но на сегодня даже незнаю кого назвать ,один сперцян может быть кому то интересен,и как то заиграть в условной фиорентине максимум)))
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