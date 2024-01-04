Широков не считает, что такие футболисты, как Аршавин, рождаются раз в 50 лет: «По всей России были игроки гораздо сильнее него. Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев – они что, хуже?»

Роман Широков высказался об Андрее Аршавине.

– Андрей Аршавин сказал, что такие футболисты, как он, рождаются раз в 50 лет. Согласны?

– Конечно, нет. В Петербурге – еще возможно, но в России точно нет. В этот период, который обозначил Аршавин, у нас были Шалимов, Мостовой, Титов, Аленичев – они что, хуже? Если брать по всей России, то были футболисты гораздо сильнее него. К сожалению для Аршавина.

– А почему тогда в «Зените», в Санкт-Петербурге у нас так редко появляются таланты?

– Это как раз к нему вопрос. Он же руководит там давно. Пусть объяснит, почему там никого нет. Вообще тяжело в большом клубе своим ребятам пробиться. Когда вы идете на первом месте, всегда будет главенствовать результат.

Поэтому важно доводить своих воспитанников через команды пониже уровнем, где они будут получать больше игровой практики и выходить на новый уровень, а потом уже возвращаться и выигрывать конкуренцию у сильнейших, – сказал экс-игрок сборной России.

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