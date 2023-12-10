Широков о дисквалификации Абаскаля: «Спартак» выиграл последний матч, но Гильермо к нему готовил. Пусть на играх руководят другие – тогда будут побеждать, может»
Роман Широков высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля.
Напомним, главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ за конфликт с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей.
– Кто станет чемпионом?
– «Зенит», наверное. «Краснодар» еще с ЦСКА играет (матч завершился победой краснодарской команды со счетом 1:0 – Sports.ru). Но если «Зенит» будет играть в свою силу, наверное, он будет.
– Что «Спартаку» делать с Абаскалем?
– Это руководство должно решать. Последний матч выиграли, но он к нему готовил. Может, ему только готовить, а на игре пусть руководят другие – и будут побеждать? – сказал экс-игрок сборной России.
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