Широков о дисквалификации Абаскаля: «Спартак» выиграл последний матч, но Гильермо к нему готовил. Пусть на играх руководят другие – тогда будут побеждать, может»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Краснодар Гильермо Абаскаль Футбол

Роман Широков высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля.

Напомним, главный тренер «Спартака» был дисквалифицирован на два матча Мир РПЛ за конфликт с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей.

– Кто станет чемпионом?

– «Зенит», наверное. «Краснодар» еще с ЦСКА играет (матч завершился победой краснодарской команды со счетом 1:0 – Sports.ru). Но если «Зенит» будет играть в свою силу, наверное, он будет.

– Что «Спартаку» делать с Абаскалем?

– Это руководство должно решать. Последний матч выиграли, но он к нему готовил. Может, ему только готовить, а на игре пусть руководят другие – и будут побеждать? – сказал экс-игрок сборной России.

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2 комментария
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роман, иди в 0пу
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