Широков о дисквалификации Абаскаля: «Спартак» выиграл последний матч, но Гильермо к нему готовил. Пусть на играх руководят другие – тогда будут побеждать, может»

Роман Широков высказался о дисквалификации Гильермо Абаскаля.

Напомним, главный тренер « » был дисквалифицирован на два матча Мир за конфликт с хавбеком «Ахмата» Бернардом Беришей.

– Кто станет чемпионом?

– « », наверное. « » еще с ЦСКА играет (матч завершился победой краснодарской команды со счетом 1:0 – Sports.ru). Но если «Зенит» будет играть в свою силу, наверное, он будет.

– Что «Спартаку» делать с ?

– Это руководство должно решать. Последний матч выиграли, но он к нему готовил. Может, ему только готовить, а на игре пусть руководят другие – и будут побеждать? – сказал экс-игрок сборной России.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!