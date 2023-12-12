Роман Широков о безголевой серии Овечкина: «Контракт у него еще на 3 года. Что тревожиться? Ему надо забивать всего по 23 гола за сезон. Вполне нормальная история»
Роман Широков высказался о безголевой серии Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей. В 25 играх текущего сезона на счету хоккеиста 16 (5+11) очков
Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Роман, что происходит с Александром Овечкиным? Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?
– Контракт у Овечкина с «Вашингтоном» еще на три года. Ну и что тревожиться? Ему надо забивать всего по 23 гола за сезон. Это для него вполне нормальная история. Чем больше не забивает, тем потом больше забьет.
– Прорвет?
– Так у него уже была подобная серия из 10 матчей без голов в карьере. Может, это раньше так масштабно не обсуждалось.
– Что делать, когда наступает такой ступор?
– Забросить любую шайбу, как бы она в ворота ни вошла. Отключиться психологически, и вперед, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.
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Как этот мерзавец на Широкове по десятибалльной шкале оценивает исполнение?
Для большинства нападающих NHL 10 за сезон забить, уже большой успех. А для супер звезд КХЛ хотя бы парочку голов в НХЛ за всю жизнь воткнуть уже большая удача))
А тут 23... Всего-то!) ахаха.
а насчёт ПУТИНЕЦ - тоже не уважаю его за это, но как спортсмену 👏👏👏
а что должен был сказать? что это, мягко говоря, сложная задача?