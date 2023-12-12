Роман Широков о безголевой серии Овечкина: «Контракт у него еще на 3 года. Что тревожиться? Ему надо забивать всего по 23 гола за сезон. Вполне нормальная история»

Роман Широков высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан « » не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей. В 25 играх текущего сезона на счету хоккеиста 16 (5+11) очков

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Роман, что происходит с ? Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?

– Контракт у Овечкина с «Вашингтоном» еще на три года. Ну и что тревожиться? Ему надо забивать всего по 23 гола за сезон. Это для него вполне нормальная история. Чем больше не забивает, тем потом больше забьет.

– Прорвет?

– Так у него уже была подобная серия из 10 матчей без голов в карьере. Может, это раньше так масштабно не обсуждалось.

– Что делать, когда наступает такой ступор?

– Забросить любую шайбу, как бы она в ворота ни вошла. Отключиться психологически, и вперед, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.

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