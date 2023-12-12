Роман Широков о безголевой серии Овечкина: «Контракт у него еще на 3 года. Что тревожиться? Ему надо забивать всего по 23 гола за сезон. Вполне нормальная история»

Теги Роман Широков Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Роман Широков высказался о безголевой серии Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» не отметился заброшенными шайбами в игре чемпионата НХЛ с «Чикаго» (4:2), продлив серию без голов до 10 матчей. В 25 играх текущего сезона на счету хоккеиста 16 (5+11) очков

Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории лиги (827), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Роман, что происходит с Александром Овечкиным? Он не может забить уже 10 матчей подряд. Что делать?

– Контракт у Овечкина с «Вашингтоном» еще на три года. Ну и что тревожиться? Ему надо забивать всего по 23 гола за сезон. Это для него вполне нормальная история. Чем больше не забивает, тем потом больше забьет.

– Прорвет?

– Так у него уже была подобная серия из 10 матчей без голов в карьере. Может, это раньше так масштабно не обсуждалось.

– Что делать, когда наступает такой ступор?

– Забросить любую шайбу, как бы она в ворота ни вошла. Отключиться психологически, и вперед, – сказал бывший футболист сборной России Роман Широков.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман как мне кажется не совсем понимает что такое 23 за сезон и уже 10 матчей под ноль! И будет ли команда это тянуть так так не футбол и совершенно другая история….
+13
-1
+12
Ну или в этом 69
+10
-1
+9
Ответ T622222
Роман как мне кажется не совсем понимает что такое 23 за сезон и уже 10 матчей под ноль! И будет ли команда это тянуть так так не футбол и совершенно другая история….
Верно. Широкова стоило бы спросить о том, в чем он действительно понимает, ибо сам учувствовал в поддоном. Например, об эпизоде, где в Турции запинали футбольного судью на стадионе ногами.
Как этот мерзавец на Широкове по десятибалльной шкале оценивает исполнение?
+3
0
+3
"Всего по 23 за сезон..." Вот и посчитай. В этом году уже треть чемпионата сыграна, забито 5 шайб. Грубо 15-17 шайб получается. Пускай 20. А в следующем сезоне Овечкину 39 и легче, наверняка, не станет. Не так то легко все получается.
+3
0
+3
Эксперт высказался... хоккеист!)
+1
0
+1
Ещё три года "мучений":)))
+1
0
+1
Да, контракт до 26 года, т.е. осталось чуть больше 2.5 сезонов. При этом сам Гретцки закончил в 38 лет (как сейчас Овечкину) и забил в свой последний сезон всего 9 шайб. По итогу ЭТОГО сезона будут понятны перспективы побития рекорда. Вряд ли в 40 АО сможет забить больше чем в 38.
+1
0
+1
Широков в параллельной реальности живет как обычно)
Для большинства нападающих NHL 10 за сезон забить, уже большой успех. А для супер звезд КХЛ хотя бы парочку голов в НХЛ за всю жизнь воткнуть уже большая удача))
А тут 23... Всего-то!) ахаха.
+1
0
+1
зачем новость про беззубого на футбольном сегменте?
+3
-2
+1
я от Ови жду открытия клуба 900!
+2
-1
+1
Ответ Биомеханоид
Ну или в этом 69
лет овечкину?
+1
0
+1
Если в 4 звене окажется, то и 23 забить будет проблемой...
0
0
0
Надо такую дурь сказать Роме - Чем дольше Овечкин не забивает ,тем потом больше забьёт ! Ага , ещё матчей 15-20 не забьёт,а потом по две в каждом будет забивать, так что ли Рома ,с чего бы !
0
0
0
ови уже вписал своё имя в историю НХЛ даже если не сумеет побить рекорд.
а насчёт ПУТИНЕЦ - тоже не уважаю его за это, но как спортсмену 👏👏👏
0
0
0
Жаль, что в Саудовскую Аравию нельзя переехать:(
+1
-1
0
Ответ Биомеханоид
Ну или в этом 69
67 вроде получается
0
0
0
Ответ T622222
Роман как мне кажется не совсем понимает что такое 23 за сезон и уже 10 матчей под ноль! И будет ли команда это тянуть так так не футбол и совершенно другая история….
все он понимает.
а что должен был сказать? что это, мягко говоря, сложная задача?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий