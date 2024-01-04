Ловчев назвал «Спартак» разочарованием года: «Соперника буквально сметают с поля в отдельных матчах, а потом – провалы, Мозес и Бонгонда зачахли. Так нельзя бороться за чемпионство, это недоработка тренера»

Теги Спартак премьер-лига Россия Евгений Ловчев Виктор Мозес Тео Бонгонда Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев назвал «Спартак» главным разочарованием 2023 года.

«Разочарование – «Спартак». Потому что команда не играет в силу своих футболистов постоянно.

Класс – это стабильность. «Спартак» же показывает в отдельных матчах просто классный футбол, когда соперника буквально сметают с поля, а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо. Так нельзя бороться за высокие места и тем более — нельзя бороться за чемпионство.

Это недоработка тренера — когда и команда, и игроки отдельные выглядят нестабильно. Как пример — Бонгонда, который осенью и близко не напоминал себя прежнего. То же самое — Мозес. Игрок просто классный, я любовался тем, как он выглядит, как понимает футбол. Но сейчас оба просто зачахли, и таких в команде достаточно много», – отметил бывший футболист «Спартака».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мозесу нужно заканчивать уже с футболом. Он и до травмы иногда еле ходил по полю, а сейчас это вообще кринж какой-то. Я уж молчу, что он уже 3 год с трудом может бегать по всему полю.
+1
0
+1
Тренер, Женя тут не причём. Короля играет свита!
0
0
0
Ответ Michael Sneg
проблема в том, что все спартаковцы и околоспартаковцы считают, что клуб каждый год борется за чемпионство и должен это делать. а по факту - Спартак уже давно уровня +- Ростова - то есть это может быть как 3, так и 7 условно место. и ни о какой борьбе за чемпионство речи не идет каждый новый сезон.
ты описал всех кроме Зенита , где ресурсы совсем другие
0
0
0
Ответ Michael Sneg
проблема в том, что все спартаковцы и околоспартаковцы считают, что клуб каждый год борется за чемпионство и должен это делать. а по факту - Спартак уже давно уровня +- Ростова - то есть это может быть как 3, так и 7 условно место. и ни о какой борьбе за чемпионство речи не идет каждый новый сезон.
Не могут нормальных футболистов купить, а виноват тренер. И перестановки к составе из -за того что слабых звеньев много. Не один игрок не играет стабильно.1 раз сыграет хорошо, следующий матч проваливает.От Спартак требуют атакующего футбола первым номером, приглашают тренера, который только такой футбол видит, но при этом все игроки под другой стиль-контратакующий.Опять тренер виноват.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий