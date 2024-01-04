Ловчев назвал «Спартак» разочарованием года: «Соперника буквально сметают с поля в отдельных матчах, а потом – провалы, Мозес и Бонгонда зачахли. Так нельзя бороться за чемпионство, это недоработка тренера»

Евгений Ловчев назвал «Спартак» главным разочарованием 2023 года.

«Разочарование – « ». Потому что команда не играет в силу своих футболистов постоянно.

Класс – это стабильность. «Спартак» же показывает в отдельных матчах просто классный футбол, когда соперника буквально сметают с поля, а потом случаются, я бы сказал, провалы, когда команда выглядит очень слабо. Так нельзя бороться за высокие места и тем более — нельзя бороться за чемпионство.

Это недоработка тренера — когда и команда, и игроки отдельные выглядят нестабильно. Как пример — , который осенью и близко не напоминал себя прежнего. То же самое — . Игрок просто классный, я любовался тем, как он выглядит, как понимает футбол. Но сейчас оба просто зачахли, и таких в команде достаточно много», – отметил бывший футболист «Спартака».

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