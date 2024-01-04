«Гвардиола много разыгрывает мяч, играет в короткий пас – Романцев делал это в 90-х. Выдающийся тренер». Семин поздравил экс-тренера «Спартака» с 70-летием

Юрий Семин поздравил Олега Романцева с юбилеем.

Сегодня Романцеву исполнилось 70 лет.

«Это наш выдающийся тренер, который показал примеры, начиная работу с низших лиг, дойдя до самой вершины – « ».

Если сейчас мы говорим о , который много разыгрывает мяч, играет в короткие передачи, начинает развитие атаки от штрафной, то Романцев это делал в 90-х годах. Отсюда у «Спартака» пошел стиль коротких передач, преимущество во флангах с забеганиями.

Мы прекрасно помним, что впервые в российском футболе два центральных защитника, которыми были и , очень техничные и хорошо выходили из оборонительных действий, – все это делал Романцев еще в 90-х годах.

Самое основное – успехи, которые у него были, сложно превзойти. Замечательный человек и выдающийся тренер. Крепкого ему здоровья», – сказал бывший главный тренер « ».

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