«Гвардиола много разыгрывает мяч, играет в короткий пас – Романцев делал это в 90-х. Выдающийся тренер». Семин поздравил экс-тренера «Спартака» с 70-летием

Теги Спартак Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Олег Романцев Виктор Онопко Пеп Гвардиола Юрий Никифоров тактика Чемпионат.com Футбол

Юрий Семин поздравил Олега Романцева с юбилеем.

Сегодня Романцеву исполнилось 70 лет.

«Это наш выдающийся тренер, который показал примеры, начиная работу с низших лиг, дойдя до самой вершины – «Спартака».

Если сейчас мы говорим о Гвардиоле, который много разыгрывает мяч, играет в короткие передачи, начинает развитие атаки от штрафной, то Романцев это делал в 90-х годах. Отсюда у «Спартака» пошел стиль коротких передач, преимущество во флангах с забеганиями.

Мы прекрасно помним, что впервые в российском футболе два центральных защитника, которыми были Онопко и Никифоров, очень техничные и хорошо выходили из оборонительных действий, – все это делал Романцев еще в 90-х годах.

Самое основное – успехи, которые у него были, сложно превзойти. Замечательный человек и выдающийся тренер. Крепкого ему здоровья», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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17 комментариев
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Да, помню фразу из детства про фирменную игру Спартака из телика - "игра накоротке"
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Легенда о легенде, что называется.
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Ответ Антимосковский
Комментарий скрыт
Оба тебя переживут, дай Бог
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Тики-така действительно началась с Романцева. Гвардиола добавил к ней контрпрессинг. Интересно, упоминал ли об этом Пеп.
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Ответ football.in.kg
Да, помню фразу из детства про фирменную игру Спартака из телика - "игра накоротке"
Там тогда играли Стеночкин,и Забегания.
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Ответ Антимосковский
Комментарий скрыт
Ты сам это видел, или у тебя глюки?
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Романцев топ, жалко рано закончил
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Гвардиола и сейчас частенько подсказывает: не знаешь что делать- отдай мяч Дебрюйнову!
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Ответ KOTOV71
Там тогда играли Стеночкин,и Забегания.
KOTOVасия у Вас в комментарии.
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Ответ Кино Музыка
Тики-така действительно началась с Романцева. Гвардиола добавил к ней контрпрессинг. Интересно, упоминал ли об этом Пеп.
Бесков в недоумении.
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Ответ Demetrio-77
Бесков в недоумении.
Бесков предпочитал короткий пас, но той странной магии, когда невозможно отнять мяч, еще не было. Она появилась именно при Романцеве. Который был учеником Бескова и не скрывал это.
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Барселона Кройффа играла в футбол с контролем мяча и большим количеством передач. Причем техника работы с мячом была в этой команде куда выше, чем у футболистов Спартака.
И ранее в Барсе 80-х при разных тренерах контролю мяча уделяли большое значение. Культура раса была в большом почете, атаки разворачивает с одного фланга на другой. И вряд ли они ориентировались на футбол Бескова
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Экс...
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Переодень майки разницы не будет видно, Гвардиола играет как Романцев в 90-е, стеночки забегания, кружева.
Пресловутые штампы о заштатной команде в мировом футболе, который со слов кб-сми является центром вселенной
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