«Гвардиола много разыгрывает мяч, играет в короткий пас – Романцев делал это в 90-х. Выдающийся тренер». Семин поздравил экс-тренера «Спартака» с 70-летием
Юрий Семин поздравил Олега Романцева с юбилеем.
Сегодня Романцеву исполнилось 70 лет.
«Это наш выдающийся тренер, который показал примеры, начиная работу с низших лиг, дойдя до самой вершины – «Спартака».
Если сейчас мы говорим о Гвардиоле, который много разыгрывает мяч, играет в короткие передачи, начинает развитие атаки от штрафной, то Романцев это делал в 90-х годах. Отсюда у «Спартака» пошел стиль коротких передач, преимущество во флангах с забеганиями.
Мы прекрасно помним, что впервые в российском футболе два центральных защитника, которыми были Онопко и Никифоров, очень техничные и хорошо выходили из оборонительных действий, – все это делал Романцев еще в 90-х годах.
Самое основное – успехи, которые у него были, сложно превзойти. Замечательный человек и выдающийся тренер. Крепкого ему здоровья», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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