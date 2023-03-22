Фаната «Мальорки» за расизм в адрес Винисиуса забанили на 3 года. Он также оскорблял Чуквуэзе из «Вильярреала»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Мальорка Ла Лига болельщики Сэмюэл Чуквуэзе Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Фанат «Мальорки», оскорблявший Винисиуса Жуниора, на 3 года лишен членской карты.

Во время матча с «Реалом» в 20-м туре Ла Лиги группа болельщиков «Мальорки» выкрикивала расистские оскробления в адрес вингера мадридцев. Нарушителей удалось идентифицировать с помощью камер. Сообщается, что один из болельщиков также оскорблял нигерийского полузащитника «Вильярреала» Сэмюэла Чуквуэзе.

Комитет клуба по этике принял решение аннулировать членскую карту болельщика на три года.

«Мальорка» выступает против любых проявлений ксенофобии и будет продолжать активно работать над искоренением этого зла», – говорится в заявлении клуба.

«Ты ###### обезьяна!» Фанат «Мальорки» – Винисиусу во время матча с «Реалом»

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7 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
То есть Чуквуэзе так же обкладывали, но страдает от расизма в этом мире только Винисиус, судя по его истерикам? Забавно🤓
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Marky777
Ответ rigobersong
Всегда будут люди которых такие игроки как Винисиус будут вымораживать и не только из-за цвета кожи, даже у святых людей вроде Месси хейтеры есть, а запрещая ходить на стадион этому человеку, а не послать его на какие-то образовательные курсы это лишь усугубление проблемы, он будет ненавидеть Винисиуса и ему подобных еще сильнее:)
Пусть ненавидит. Всем наплевать. Главное, что на стадионе таких не будет.
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Momos
Но если он реально похож на обезьяну? Лапоухий, очень широкий нос, жесткая черная шерсть на голове. Возможно, болельщик просто обладает плохим зрением и ошибся.
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Burel
позорное решение.. вот она свободная Европа
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rigobersong
Всегда будут люди которых такие игроки как Винисиус будут вымораживать и не только из-за цвета кожи, даже у святых людей вроде Месси хейтеры есть, а запрещая ходить на стадион этому человеку, а не послать его на какие-то образовательные курсы это лишь усугубление проблемы, он будет ненавидеть Винисиуса и ему подобных еще сильнее:)
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T622222
Пусть тебе приснится Пальма-де-Майорка,
В Каннах или в Ницце ласковый прибой,
Или в Подмосковье роща вдоль пригорка,
Только, чтобы вместе были мы с тобой.
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Gagarin Party
если человек идет на стадион кричать оскорбления, ему лучше не ходить на стадион.
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