Фаната «Мальорки» за расизм в адрес Винисиуса забанили на 3 года. Он также оскорблял Чуквуэзе из «Вильярреала»

Фанат «Мальорки», оскорблявший , на 3 года лишен членской карты.

Во время матча с «Реалом» в 20-м туре группа болельщиков «Мальорки» выкрикивала расистские оскробления в адрес вингера мадридцев. Нарушителей удалось идентифицировать с помощью камер. Сообщается, что один из болельщиков также оскорблял нигерийского полузащитника « » .

Комитет клуба по этике принял решение аннулировать членскую карту болельщика на три года.

« » выступает против любых проявлений ксенофобии и будет продолжать активно работать над искоренением этого зла», – говорится в заявлении клуба.

«Ты ###### обезьяна!» Фанат «Мальорки» – Винисиусу во время матча с «Реалом»

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