Фаната «Мальорки» за расизм в адрес Винисиуса забанили на 3 года. Он также оскорблял Чуквуэзе из «Вильярреала»
Фанат «Мальорки», оскорблявший Винисиуса Жуниора, на 3 года лишен членской карты.
Во время матча с «Реалом» в 20-м туре Ла Лиги группа болельщиков «Мальорки» выкрикивала расистские оскробления в адрес вингера мадридцев. Нарушителей удалось идентифицировать с помощью камер. Сообщается, что один из болельщиков также оскорблял нигерийского полузащитника «Вильярреала» Сэмюэла Чуквуэзе.
Комитет клуба по этике принял решение аннулировать членскую карту болельщика на три года.
«Мальорка» выступает против любых проявлений ксенофобии и будет продолжать активно работать над искоренением этого зла», – говорится в заявлении клуба.
«Ты ###### обезьяна!» Фанат «Мальорки» – Винисиусу во время матча с «Реалом»
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