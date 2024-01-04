Моуринью рассказал, что на Netflix выйдет документалка о нем: «После нее все скажут, что я полный идиот»
Жозе Моуринью рассказал, что на Netflix скоро выйдет документальный фильм о нем.
«Расскажу вам новости. В четверг на Netflix стартует документалка обо мне и моей карьере. Есть вещи, которые станут известны только из нее, мне хорошо заплатили.
Когда у меня еще не было контракта с «Ромой», я дал слово. Потом ко мне пришел клуб, который хотел отменить мою договоренность с «Ромой», с которой я еще не подписал контракт, но я отказался.
Когда документалка выйдет, все скажут, что я полный идиот. Когда ко мне обратилась сборная Португалии, я сразу же сказал об этом президенту клуба. Когда со мной связались из Саудовской Аравии, я сделал то же самое.
Вот почему я не думаю, что «Рома» ведет переговоры с кем-то за моей спиной. Я считаю, что это не так, потому что должна существовать взаимность», – сказал тренер «Ромы» после победы над «Кремонезе» (2:1).
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