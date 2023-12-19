«Рома» не торопится продлевать контракт с Моуринью, несмотря на его желание. Клуб оценит результаты 2-й половины сезона

«Рома» не спешит продлевать контракт с тренером Жозе Моуринью.

Контракт португальского специалиста истекает летом 2024 года.

Несмотря на желание специалиста остаться в клубе, владельцы «джалоросси» не стремятся предлагать ему новый контракт. Семья Фридкин намерена оценить результаты во второй половине сезона, прежде чем обсуждать продление, сообщает Football Italia со ссылкой на печатную La Gazzetta dello Sport.

Основной целью «Ромы» является выход в Лигу чемпионов, чего не смог достичь в первые два сезона в клубе. Сейчас команда идет на 8-м месте в Серии А.

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