«Рома» не торопится продлевать контракт с Моуринью, несмотря на его желание. Клуб оценит результаты 2-й половины сезона

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Дэн Фридкин Футбол

«Рома» не спешит продлевать контракт с тренером Жозе Моуринью.

Контракт португальского специалиста истекает летом 2024 года.

Несмотря на желание специалиста остаться в клубе, владельцы «джалоросси» не стремятся предлагать ему новый контракт. Семья Фридкин намерена оценить результаты во второй половине сезона, прежде чем обсуждать продление, сообщает Football Italia со ссылкой на печатную La Gazzetta dello Sport.

Основной целью «Ромы» является выход в Лигу чемпионов, чего Моуринью не смог достичь в первые два сезона в клубе. Сейчас команда идет на 8-м месте в Серии А.

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17 комментариев
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Оставьте Моура. Хочется увидеть Жозе в ЛЧ хотя бы ещё разок
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Ответ Leon Petov
Оставьте Моура. Хочется увидеть Жозе в ЛЧ хотя бы ещё разок
Он туда не попадет
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В сборную его
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до лиги чемпионов отделил один предвзятый судья. так же можно спросить Рому и ее руководство почему они не смогли обеспечить справедливого судью (или чтобы Роме помогал) на финал Лиги Европы
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Ответ AF007
4 следующих матча в чемпе - Наполи, Ювентус, Аталанта, Милан. Это максимум 2-3 очка для Ромы и падение на 11-13 место. Жозик уже по сути обречен. Через месяц бездарный, мерзкий, ссыкливый автобусник наконец-то навсегда покинет европейский футбол
Это ты про себя? Ты очень самокритичен.
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За Мауром уже стоят в очередь пяток саудовских клубов. Не пришлось бы потом локти кусать.
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будто рома до маура была в лч частым ностем. даже с тотти всегда была середняком.
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Толмач все?
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ему платят много денег, а результаты те же, если не хуже. 3 сезон без ЛЧ намечается, зачем его продлевать вообще?
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Ответ Football_legend
В сборную его
В какую?
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Ответ Leon Petov
Оставьте Моура. Хочется увидеть Жозе в ЛЧ хотя бы ещё разок
Попадёт - оставят)
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Ответ _Greg Moore
Это ты про себя? Ты очень самокритичен.
Я во всех своих командах ставлю прогрессивную атакующую игру
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Ответ AF007
Я во всех своих командах ставлю прогрессивную атакующую игру
Ставит он... Да, ты свой писюн двумя руками поставить не можешь.
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Ответ Семён Жуйло
Ставит он... Да, ты свой писюн двумя руками поставить не можешь.
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Жуй, хейтер
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