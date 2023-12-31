Жозе Моуринью: «Рома» создала больше моментов, чем кто-либо ожидал. Защита «Ювентуса» – настоящая стена, но мы играли смело и пропустили после рикошета»

Теги Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия Пауло Дибала Эдоардо Бове Футбол

Жозе Моуринью считает, что «Рома» достойно играла с «Ювентусом» (0:1).

«Перед оборонительной стеной в Турине мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал. Было обидно уходить на перерыв при счете 0:0, потому что в первом тайме мы играли качественнее, попали в штангу, создали 3-4 по-настоящему опасных момента. Позиции Дибалы и Бове создавали сопернику много стратегических проблем.

Нам не удалось забить, после этого мы пропустили вследствие неудачного рикошета сразу после возобновления игры. После этого все становится сложнее. «Ювентус» стал играть еще глубже, его защита – настоящая стена, так что преодолеть ее было тяжело.

Я доволен нашим стратегическим подходом к игре, доволен характером команды, но главное – очки, а мы их не набрали.

Думаю, люди должны с уважением говорить о том, что мы делаем. Работа, которую выполняют тренерский штаб, игроки, поразительна, учитывая трудности. Мы приехали играть с командой, претендующей на скудетто, которая была в высшей степени мотивирована ничьей «Интера» и очень сильна в обороне, но сыграли очень смело», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Ромы».

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

22 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ vel
После рикошета? Это когда Влахович пяткой на Рабьо, а тот классно обработав мастерски пробил над ногой Патрисиу? )) Ювентус создал больше. И даже забил два, один из которых ошибочно отменили, а ВАР, снова, когда дело касается Юве, принял сторону соперника. Мяч от ноги Пеллигрини оказался у Феде, Айлинг совершенно в другом направлении совершал движение. https://ibb.co/DKK59QL https://ibb.co/KVqYtH7
нет, если бы пелегрини пихнул пас на кьезу, то не было бы офсайда, а тут илинг давал пас и мяч рикошетом от ноги пелегрини отлетел к кьезе, поэтому это чистый офсайд
+7
-1
+6
Ответ vel
После рикошета? Это когда Влахович пяткой на Рабьо, а тот классно обработав мастерски пробил над ногой Патрисиу? )) Ювентус создал больше. И даже забил два, один из которых ошибочно отменили, а ВАР, снова, когда дело касается Юве, принял сторону соперника. Мяч от ноги Пеллигрини оказался у Феде, Айлинг совершенно в другом направлении совершал движение. https://ibb.co/DKK59QL https://ibb.co/KVqYtH7
Ты понимаешь в какой момент определяется офсайд?
+5
0
+5
Ответ фк кабинет
Надо признать,что Моуринью это не топ-4 серии А и расставаться с ним.Очередной сезон мимо Лиги Чемпионов.
Не уверен. Наполи играет намного слабее Ромы на данный момент как кажется, а во всякие фиорентины понятное дело не верю)
+5
-1
+4
Маур о величии команды, когда кто-то ставит автобус красивее чем у тебя
+2
0
+2
Ответ Любитель пожрать
Чувак, да ты умнее всех арбитров и комментаторов на всем спортсе! Тебе люди доказывают что офсайд, судьи проверили и засчитали офсайд, а ты знаешь лучше всех оказывается. Только нет, ни хрена ты не впетриваешь.
Чувак, первый раз что ли судьи и арбитры ошибаются?
Напомнить отмененный гол Милика с Салернитаной, когда по ходу трансляции арбитры и комментаторы были уверены в правильной отмене гола?
Может вчера Интор без нарушения правил свой гол забил?
https://ibb.co/tB87T1Q

Я тебе объяснил логику и привел примеры, что даже в более очевидных ситуациях засчитывали голы. А ты мне про арбитров и комментаторов. Тоже мне пример безгрешности. ;)
+1
0
+1
Аллегри на изиче раскатал толмача
+8
-8
0
После рикошета? Это когда Влахович пяткой на Рабьо, а тот классно обработав мастерски пробил над ногой Патрисиу? ))

Ювентус создал больше. И даже забил два, один из которых ошибочно отменили, а ВАР, снова, когда дело касается Юве, принял сторону соперника.
Мяч от ноги Пеллигрини оказался у Феде, Айлинг совершенно в другом направлении совершал движение.

https://ibb.co/DKK59QL
https://ibb.co/KVqYtH7
+5
-5
0
При всем уважении, без шансов для Ромы, счет по идее должен был быть 2-0 или 3-0
0
0
0
Ответ ArdaTuran
Болонья будет в 4ке, скриньте
Сейчас возможно, но их зима не пропустит в плане ТО. Кому надо, те подсунут или усилятся. Больнье я от души желаю попасть в ЛЕ место Лацио, но это не от нас зависит)
0
0
0
Ответ Nekrasen
Не уверен. Наполи играет намного слабее Ромы на данный момент как кажется, а во всякие фиорентины понятное дело не верю)
Проиграли Юве,Интеру,Милану, Болонье.Ничьи с Фиорентиной и Лацио.Выиграли только у Наполи при 2 удалениях.Ромы не будет в топ-4.
0
0
0
Ответ фк кабинет
Проиграли Юве,Интеру,Милану, Болонье.Ничьи с Фиорентиной и Лацио.Выиграли только у Наполи при 2 удалениях.Ромы не будет в топ-4.
на остальных тоже знаете досье собрать можно)
0
0
0
Ответ 2RIN
При всем уважении, без шансов для Ромы, счет по идее должен был быть 2-0 или 3-0
Да что там, 20 - ноль должно было быть!
0
0
0
Ответ 2RIN
При всем уважении, без шансов для Ромы, счет по идее должен был быть 2-0 или 3-0
Мне тока жаль Дибалу, но он сам виноват, все мы знаем почему
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий