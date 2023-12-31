Жозе Моуринью: «Рома» создала больше моментов, чем кто-либо ожидал. Защита «Ювентуса» – настоящая стена, но мы играли смело и пропустили после рикошета»

Жозе Моуринью считает, что «Рома» достойно играла с «Ювентусом» (0:1).

«Перед оборонительной стеной в Турине мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал. Было обидно уходить на перерыв при счете 0:0, потому что в первом тайме мы играли качественнее, попали в штангу, создали 3-4 по-настоящему опасных момента. Позиции Дибалы и создавали сопернику много стратегических проблем.

Нам не удалось забить, после этого мы пропустили вследствие неудачного рикошета сразу после возобновления игры. После этого все становится сложнее. « » стал играть еще глубже, его защита – настоящая стена, так что преодолеть ее было тяжело.

Я доволен нашим стратегическим подходом к игре, доволен характером команды, но главное – очки, а мы их не набрали.

Думаю, люди должны с уважением говорить о том, что мы делаем. Работа, которую выполняют тренерский штаб, игроки, поразительна, учитывая трудности. Мы приехали играть с командой, претендующей на скудетто, которая была в высшей степени мотивирована ничьей «Интера» и очень сильна в обороне, но сыграли очень смело», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Ромы».

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