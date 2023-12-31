Жозе Моуринью: «Рома» создала больше моментов, чем кто-либо ожидал. Защита «Ювентуса» – настоящая стена, но мы играли смело и пропустили после рикошета»
Жозе Моуринью считает, что «Рома» достойно играла с «Ювентусом» (0:1).
«Перед оборонительной стеной в Турине мы создали больше моментов, чем кто-либо ожидал. Было обидно уходить на перерыв при счете 0:0, потому что в первом тайме мы играли качественнее, попали в штангу, создали 3-4 по-настоящему опасных момента. Позиции Дибалы и Бове создавали сопернику много стратегических проблем.
Нам не удалось забить, после этого мы пропустили вследствие неудачного рикошета сразу после возобновления игры. После этого все становится сложнее. «Ювентус» стал играть еще глубже, его защита – настоящая стена, так что преодолеть ее было тяжело.
Я доволен нашим стратегическим подходом к игре, доволен характером команды, но главное – очки, а мы их не набрали.
Думаю, люди должны с уважением говорить о том, что мы делаем. Работа, которую выполняют тренерский штаб, игроки, поразительна, учитывая трудности. Мы приехали играть с командой, претендующей на скудетто, которая была в высшей степени мотивирована ничьей «Интера» и очень сильна в обороне, но сыграли очень смело», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Ромы».
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Напомнить отмененный гол Милика с Салернитаной, когда по ходу трансляции арбитры и комментаторы были уверены в правильной отмене гола?
Может вчера Интор без нарушения правил свой гол забил?
https://ibb.co/tB87T1Q
Я тебе объяснил логику и привел примеры, что даже в более очевидных ситуациях засчитывали голы. А ты мне про арбитров и комментаторов. Тоже мне пример безгрешности. ;)
Ювентус создал больше. И даже забил два, один из которых ошибочно отменили, а ВАР, снова, когда дело касается Юве, принял сторону соперника.
Мяч от ноги Пеллигрини оказался у Феде, Айлинг совершенно в другом направлении совершал движение.
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https://ibb.co/KVqYtH7