Моуринью о «Роме»: «У нас с игроками отличные отношения, и это позволяет мне больше критиковать. Нам нравится работать друг с другом»
Жозе Моуринью высказался об отношениях с игроками «Ромы».
«У нас с игроками отличные отношения, и это позволяет мне иногда быть более агрессивным и больше критиковать. Эмпатия по отношению к тем, кого мы любим, дает возможность спорить с ними – и снова их любить.
Мне нравится работать с ними, и, думаю, игрокам, в свою очередь, нравится работать со мной», – сказал главный тренер «Ромы».
После 17 туров римляне занимают в Серии А 6-е место.
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