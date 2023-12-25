Моуринью о «Роме»: «У нас с игроками отличные отношения, и это позволяет мне больше критиковать. Нам нравится работать друг с другом»

Жозе Моуринью высказался об отношениях с игроками «Ромы».

«У нас с игроками отличные отношения, и это позволяет мне иногда быть более агрессивным и больше критиковать. Эмпатия по отношению к тем, кого мы любим, дает возможность спорить с ними – и снова их любить.

Мне нравится работать с ними, и, думаю, игрокам, в свою очередь, нравится работать со мной», – сказал главный тренер «Ромы».

После 17 туров римляне занимают в Серии А 6-е место.

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