Моуринью о 2:0 с «Наполи»: «Рома» все время контролировала игру против куда более мастеровитой команды»

Жозе Моуринью оценил победу «Ромы» над «Наполи» (2:0) в Серии А.

Неаполитанцы заканчивали матч вдевятером после удалений Маттео Политано и Виктор Осимхена.

«Матч получился крайне тяжелым. Вы можете не согласиться, но после 5-й минуты я почувствовал, что мы победим. « » играла очень хорошо в равных составах, не реализовала два шикарных момента в первом тайме и все время контролировала игру против куда более мастеровитой команды.

Мы воспользовались ситуацией – забили, когда у соперника было 10 игроков. Также сработали замены, помогло и то, как футболисты управляли игрой. Думаю, победа полностью заслужена», – сказал главный тренер «Ромы».

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