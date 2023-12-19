Луис Энрике: «Мбаппе на вершине мирового футбола. Его уровень фантастический, цифры впечатляют»
Луис Энрике назвал уровень форварда «ПСЖ» Киллиана Мбаппе фантастическим.
«Мбаппе очень молод, он ровесник моего сына. Я надеюсь, что его ждут большие успехи, как индивидуальные, так и командные. Надеюсь, он добьется их в «ПСЖ», где мы сможем помочь ему развиваться на протяжении всей его карьеры.
Его уровень фантастический. Большая удача иметь такого игрока в составе, учитывая то, что он дает команде.
Цифры Килиана действительно впечатляют. Он на вершине мирового футбола», – сказал тренер «ПСЖ».
Луис Энрике: «У нас с Мбаппе идеальные отношения. Мы почти помолвлены. Просто он этого не хочет»
Кейн забил 50-й и 51-й голы в 2023-м и обогнал Роналду и Холанда. У Мбаппе – 49
Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 и вышел на 8-е место в истории. Рекордсмен – Оннис с 299 мячами
Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре