Луис Энрике: «Мбаппе на вершине мирового футбола. Его уровень фантастический, цифры впечатляют»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике назвал уровень форварда «ПСЖ» Киллиана Мбаппе фантастическим.

«Мбаппе очень молод, он ровесник моего сына. Я надеюсь, что его ждут большие успехи, как индивидуальные, так и командные. Надеюсь, он добьется их в «ПСЖ», где мы сможем помочь ему развиваться на протяжении всей его карьеры.

Его уровень фантастический. Большая удача иметь такого игрока в составе, учитывая то, что он дает команде.

Цифры Килиана действительно впечатляют. Он на вершине мирового футбола», – сказал тренер «ПСЖ».

Луис Энрике: «У нас с Мбаппе идеальные отношения. Мы почти помолвлены. Просто он этого не хочет»

Кейн забил 50-й и 51-й голы в 2023-м и обогнал Роналду и Холанда. У Мбаппе – 49

Мбаппе забил 180-й гол в Лиге 1 и вышел на 8-е место в истории. Рекордсмен – Оннис с 299 мячами

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9 комментариев
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как по мне ,Мбаппе надолго не потянет.
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Ответ Пирс Морган
Луис Энрике: «Мбаппе, ты ювелир»
Луис Энрике: «Люблю Мбаппе, как Пирс Морган любит Криштиану»
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Это как в меме, где он идет с Мбаппе, но оборачивается с гримасой на Лео
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Ответ bevooch
Луис Энрике: «Люблю Мбаппе, как Пирс Морган любит Криштиану»
так же как любит Терри чужую жену
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