Луис Энрике: «У нас с Мбаппе идеальные отношения. Мы почти помолвлены. Просто он этого не хочет»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Килиан Мбаппе Футбол

Луис Энрике заверил, что у него идеальные отношения с Килианом Мбаппе.

Ранее нападающий расстроился, что «ПСЖ» не атаковал в конце игры группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией», которая завершилась со счетом 1:1. Он проигнорировал журналистов и первым сел в автобус.

Ранее Энрике сказал об этом: «Понимаю его раздражение, но руковожу командой я. Было бы смехотворно пропустить на 88-й».

«У нас идеальные отношения, как и всегда. Мы почти помолвлены. Просто он этого не хочет.

Я очень близок с большинством своих игроков. Мы всегда были близки с Килианом, с самого начала он шутил, всегда улыбается. У нас очень хорошие отношения, я в восторге. И не только с Килианом, но и с остальными игроками, даже если я знаю, что те, кто играет чуть меньше, недовольны», – сказал тренер «ПСЖ».

Мбаппе и Энрике спорят из-за вялой концовки с «Дортмундом» в ЛЧ. Что не так?

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41 комментарий
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что делает спортивная новость на нашем лгбт-сайте?
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Мбаппе просто не может выбрать между Реалом, Луисом Энрике и трансом
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Спортс потом будет говорить что эту новость им подкинули
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Экстремисты, блин.
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Мбаппе эскортница шейхов
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То есть тот вброс с трансом Мбаппе использовал как проверку реакции публики
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Ответ Dzmitry Lavysh
Мбаппе просто не может выбрать между Реалом, Луисом Энрике и трансом
Не слышал, чтобы «Нарва-Транс» делал Мбаппе предложение
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Совет, да любовь! За молодых🥂
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Ответ Предан Мадриду!!!
что делает спортивная новость на нашем лгбт-сайте?
что еще можно ожидать от футболиста, который с детства фанатеет от Роналду?
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Просто у Мбаппе есть другой.
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Когда ждать маленьких мулатов Энраппе? Или Мбебике?
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Все будет у вас чики пуки мужчинки))
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Петрушевого чая перепил.
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Ответ Предан Мадриду!!!
с детства я фанатею от Рауля, ты слишком мал чтобы меня понять
так я не о тебе, а об Черепахе, который уже пару лет кидает клуб, которому ты предан!
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Давайте без интимных подробностей...
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А мог бы быть хорошим тренером этот энрике но прогнулся... Хотя не удивительно он же из бырсилоны
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Ждём следующую новость "тренер женился на нападающем")
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и не родится у вас никто)
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как это так "он этого не хочет".не переживай, Папа Римский посватает
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В связи с тем, что Мбаппе ранее поддерживал сомнительные связи с трансгендером, эта новость звучит забавно, и даже немного жутковато)
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Ответ Leon Petov
Каталонец, этим всё сказано
Мадридское прошлое не даёт о себе забыть
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Отмазался
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Мы почти помолвлены. Просто он.... Этого... не хочет.
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Какая ещё помолвка после вялой концовки
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Он не хочет чего?.. Хе.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
энрике экстремист
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Слишком много лизоблюдства в словах Энрике, это показатель того, что на самом деле все очень плохо.
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Совсем дура, Люся
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. Мы почти помолвлены. Просто он этого не хочет.
Насильно мил не будешь , так то Дулин..
Михалыч.
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Ответ UseR
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экстремал
+3
-3
0
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