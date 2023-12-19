Луис Энрике: «У нас с Мбаппе идеальные отношения. Мы почти помолвлены. Просто он этого не хочет»
Луис Энрике заверил, что у него идеальные отношения с Килианом Мбаппе.
Ранее нападающий расстроился, что «ПСЖ» не атаковал в конце игры группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией», которая завершилась со счетом 1:1. Он проигнорировал журналистов и первым сел в автобус.
Ранее Энрике сказал об этом: «Понимаю его раздражение, но руковожу командой я. Было бы смехотворно пропустить на 88-й».
«У нас идеальные отношения, как и всегда. Мы почти помолвлены. Просто он этого не хочет.
Я очень близок с большинством своих игроков. Мы всегда были близки с Килианом, с самого начала он шутил, всегда улыбается. У нас очень хорошие отношения, я в восторге. И не только с Килианом, но и с остальными игроками, даже если я знаю, что те, кто играет чуть меньше, недовольны», – сказал тренер «ПСЖ».
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Михалыч.