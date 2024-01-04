«Локо» не купил Нино, который переходит в «Зенит», за 4 млн евро летом. Тогда он просил 1,6 млн в год, в Петербурге ему будут платить 2+ млн
До перехода в «Зенит» защитник Нино Мота мог оказаться в «Локомотиве».
Московский клуб отказался от идеи трансфера 26-летнего центрального защитника прошлым летом, сообщает Иван Карпов.
«Локомотив» рассматривал возможность покупки Нино за 4 миллиона евро. Однако цена оказалась для клуба серьезной, а впечатление игрок произвел неоднозначное, поэтому бразильца решили не покупать.
Отмечается, что летом Нино просил у «Локомотива» зарплату в размере 1,6 млн евро в год. В «Зените», который заплатит за него 5+1 млн евро, будет больше 2 млн евро.
Статистику капитана «Флуминенсе» можно изучить здесь.
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