«Локо» не купил Нино, который переходит в «Зенит», за 4 млн евро летом. Тогда он просил 1,6 млн в год, в Петербурге ему будут платить 2+ млн

Теги Локомотив Зенит Флуминенсе высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Нино Мота Футбол

До перехода в «Зенит» защитник Нино Мота мог оказаться в «Локомотиве».

Московский клуб отказался от идеи трансфера 26-летнего центрального защитника прошлым летом, сообщает Иван Карпов.

«Локомотив» рассматривал возможность покупки Нино за 4 миллиона евро. Однако цена оказалась для клуба серьезной, а впечатление игрок произвел неоднозначное, поэтому бразильца решили не покупать.

Отмечается, что летом Нино просил у «Локомотива» зарплату в размере 1,6 млн евро в год. В «Зените», который заплатит за него 5+1 млн евро, будет больше 2 млн евро.

Статистику капитана «Флуминенсе» можно изучить здесь.

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12 комментариев
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Ответ Ramon Mercader
Действительно, Флуминенсе же заняться нечем, кроме как в разгар борьбы за первый в клубной истории Кубок Либертадорес отдавать капитана за 3 млн. в великий Локомотив.
то ли дело за 5 в зенит, который нигде, кроме как в ЧР не играет.
+9
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+6
Ответ tolobas
Так что в итоге, в Локо лоханулись или Зенит переплатил?
Время покажет
+5
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Так что в итоге, в Локо лоханулись или Зенит переплатил?
+1
0
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Когда источник понятен по заголовку.
+1
-1
0
К вопросу об одинаковых зарплатах, которые могут позволить себе газпром и московские клубы
0
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Ответ Slavnov
Мешочек не обращает внимание на финансы, все оплатят россияне....
хрю-хрю
+2
-2
0
Ответ Shumi-jr
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Время накажет
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