«Локо» не купил Нино, который переходит в «Зенит», за 4 млн евро летом. Тогда он просил 1,6 млн в год, в Петербурге ему будут платить 2+ млн

До перехода в «Зенит» защитник Нино Мота мог оказаться в «Локомотиве».

Московский клуб отказался от идеи трансфера 26-летнего центрального защитника прошлым летом, сообщает Иван Карпов.

« » рассматривал возможность покупки за 4 миллиона евро. Однако цена оказалась для клуба серьезной, а впечатление игрок произвел неоднозначное, поэтому бразильца решили не покупать.

Отмечается, что летом Нино просил у «Локомотива» зарплату в размере 1,6 млн евро в год. В « », который заплатит за него 5+1 млн евро, будет больше 2 млн евро.

Статистику капитана « » можно изучить здесь.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам