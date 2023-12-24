Нино отказал «Зениту» – защитник «Флуминенсе» не хочет переезжать в Россию. Он интересен «Роме» и «Фейеноорду»

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Защитник «Флуминенсе» Нино Мота отказался переходить в «Зенит».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры о трансфере Нино.

По информации Ansa, бразильский защитник отказался переезжать в Россию, несмотря на то, что «Зенит» был готов выплатить отступные Нино в размере 7 млн евро.

Сообщается, что подписать Нино в январе хотят «Рома» и «Фейеноорд». Интерес к бразильцу также проявляют «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Ливерпуль».

В 2023 году Нино провел 26 матчей в рамках чемпионата Бразилии и отметился двумя голами. Всего на счету бразильца 237 игр в составе «Флуминенсе». Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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23 комментария
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Если интересен Роме и Фейеноорду, то, конечно, нет смысла в Зените.
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Куда Зениту ещё защитников? 2 левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), 5 центральных (Родригао, Ренан, Клип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
+16
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+15
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? 2 левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), 5 центральных (Родригао, Ренан, Клип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
Круг не переподписывает контоакт,Ренана,Сутормина,Чистякова на этом же сайте продают и отдают в аренду,Караваев все время травмируется,Марио давно не тот(тоже травма на травме с контрактом 1+1)...сколько остаётся?
+7
-4
+3
Ответ Владислав Харламов
Куда Зениту ещё защитников? 2 левых (Круговой, Сантос), три правых (Караваев, Фернандес, Сутормин), 5 центральных (Родригао, Ренан, Клип, Чистяков, Эракович). Солить их что ли?
Фернандес и Сутормин не защитники, Чистяков матч играет - три месяца лечится, Ренан в аренду уходит. В некоторых матчах Семак вынужден был Сантоса в центр ставить, потому что профильный центральный оставался один в составе)
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Нино — грузинское женское имя.
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Зенит не успел ещё ничего подумать, но ему сразу отказал Нино.
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Сейчас Медведев приедет и не только Нино,еще и половина молодых бонусом поедут.
P.S. Шутка конечно.Если человек не изъявляет желания,то и пытаться не стоит.Не выйдет хорошего сотрудничества.
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Кто в курсе, Ansa следует доверять?
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Ответ caunte
Если Зенит даст в два раза больше денег, то для многих это как раз смысл выбрать Зенит
Теоретически да.
Но если парень с амбициями, то понимает, что потом из зенита куда-то уйти будет сложно. Придется мутить все эти сложные схемы с переводами денег и тд. Поэтому нет. )
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Ответ vzi
Теоретически да. Но если парень с амбициями, то понимает, что потом из зенита куда-то уйти будет сложно. Придется мутить все эти сложные схемы с переводами денег и тд. Поэтому нет. )
Скорость у него не та, чтобы у Моуриньо зажигать. С Фейеноордом проще, конечно. Хотя пара Родригао-Нино была топовая для РПЛ.
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Ответ vzi
Теоретически да. Но если парень с амбициями, то понимает, что потом из зенита куда-то уйти будет сложно. Придется мутить все эти сложные схемы с переводами денег и тд. Поэтому нет. )
Так ему 26 лет(10.04 27 будет) уже,Зенит контракты на 5 лет обычно подписывает,доиграет на родине богатым человеком
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Ответ Н.Ф.
Нино — грузинское женское имя.
Нино -- это имя той святой, которая принесла христианство в Грузию. Так что вряд ли -- это изначально грузинское имя, учитывая, что она была чужестранкой
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Ответ Н.Ф.
Нино — грузинское женское имя.
И?
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