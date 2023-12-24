Нино отказал «Зениту» – защитник «Флуминенсе» не хочет переезжать в Россию. Он интересен «Роме» и «Фейеноорду»

Защитник «Флуминенсе» Нино Мота отказался переходить в «Зенит».

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры о трансфере Нино.

По информации Ansa, бразильский защитник отказался переезжать в Россию, несмотря на то, что « » был готов выплатить отступные Нино в размере 7 млн евро.

Сообщается, что подписать Нино в январе хотят « » и « ». Интерес к бразильцу также проявляют « », « » и «Ливерпуль».

В 2023 году Нино провел 26 матчей в рамках чемпионата Бразилии и отметился двумя голами. Всего на счету бразильца 237 игр в составе «Флуминенсе». Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.

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