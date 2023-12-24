Нино отказал «Зениту» – защитник «Флуминенсе» не хочет переезжать в Россию. Он интересен «Роме» и «Фейеноорду»
Защитник «Флуминенсе» Нино Мота отказался переходить в «Зенит».
Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга ведет переговоры о трансфере Нино.
По информации Ansa, бразильский защитник отказался переезжать в Россию, несмотря на то, что «Зенит» был готов выплатить отступные Нино в размере 7 млн евро.
Сообщается, что подписать Нино в январе хотят «Рома» и «Фейеноорд». Интерес к бразильцу также проявляют «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Ливерпуль».
В 2023 году Нино провел 26 матчей в рамках чемпионата Бразилии и отметился двумя голами. Всего на счету бразильца 237 игр в составе «Флуминенсе». Подробную статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.
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P.S. Шутка конечно.Если человек не изъявляет желания,то и пытаться не стоит.Не выйдет хорошего сотрудничества.
Но если парень с амбициями, то понимает, что потом из зенита куда-то уйти будет сложно. Придется мутить все эти сложные схемы с переводами денег и тд. Поэтому нет. )