«Спартак» хочет подписать защитника Гваделупы и «Адана Демирспор» Гравийона. Им интересуется «Динамо»
«Спартаку» интересен защитник сборной Гваделупы Андре Гравийон.
Несколько футболистов хотят покинуть «Адана Демирспор» из-за задержек с выплатой зарплаты с начала сезона. 25-летний Гравийон – в их числе.
Подписать Гравийона хочет «Спартак». По данным L’Equipe, московский клуб уже предпринял попытки сделать это.
Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется московское «Динамо» и предлагает около 5 млн евро.
Гравийон – воспитанник «Интера». В этом сезоне у него гол, пас, 4 желтые и 1 красная карточка в 18 матчах за клуб.
За сборную Гваделупы он провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.
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