«Спартак» хочет подписать защитника Гваделупы и «Адана Демирспор» Гравийона. Им интересуется «Динамо»

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Динамо Москва Адана Демирспор сборная Гваделупы Андре Гравийон Футбол

«Спартаку» интересен защитник сборной Гваделупы Андре Гравийон.

Несколько футболистов хотят покинуть «Адана Демирспор» из-за задержек с выплатой зарплаты с начала сезона. 25-летний Гравийон – в их числе.

Подписать Гравийона хочет «Спартак». По данным L’Equipe, московский клуб уже предпринял попытки сделать это.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется московское «Динамо» и предлагает около 5 млн евро.

Гравийон – воспитанник «Интера». В этом сезоне у него гол, пас, 4 желтые и 1 красная карточка в 18 матчах за клуб.

За сборную Гваделупы он провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 5 желтых карточек. Его статистика – здесь

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9 комментариев
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Ответ velosipedin
защитника сборной молдавии из мощнейшего олимпиакоса было мало, давайте подберем еще защитника сборной гваделупы из топовейшего демирспора
Левого защитника сборной Молдовы, я попрошу
+1
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классический уровень аналитики... какую позицию он закрывает? это центральный и или крайний? левша или правша? атакующий или больше разрушитель?
+1
-1
0
Алла
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защитника сборной молдавии из мощнейшего олимпиакоса было мало, давайте подберем еще защитника сборной гваделупы из топовейшего демирспора
+4
-4
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а с кем играет сборная Гваделупы)?
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15 матчей в 25 лет за Гваделупу говорят о многом...не факт, что полезный игрок...
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Человек максимум играет в одной команде полтора сезона. Потом получает пинок или выгоняется в аренду. В прошлом сезоне видел его в серии А. В Торино по моему. Не впечатлил. Как и туринских боссов. Поперли в Турцию. Но и там, как я понял, не задержался более чем на полгода.
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Ответ Ktoto_V_Dome
Левого защитника сборной Молдовы, я попрошу
То что левого - прям в точку)
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Ответ velosipedin
защитника сборной молдавии из мощнейшего олимпиакоса было мало, давайте подберем еще защитника сборной гваделупы из топовейшего демирспора
это по сути француз, просто выступает за свою родину.
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