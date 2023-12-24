«Спартак» хочет подписать защитника Гваделупы и «Адана Демирспор» Гравийона. Им интересуется «Динамо»

«Спартаку» интересен защитник сборной Гваделупы Андре Гравийон.

Несколько футболистов хотят покинуть «Адана Демирспор» из-за задержек с выплатой зарплаты с начала сезона. 25-летний Гравийон – в их числе.

Подписать Гравийона хочет «Спартак». По данным L’Equipe, московский клуб уже предпринял попытки сделать это.

Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется московское «Динамо» и предлагает около 5 млн евро.

Гравийон – воспитанник «Интера». В этом сезоне у него гол, пас, 4 желтые и 1 красная карточка в 18 матчах за клуб.

За сборную Гваделупы он провел 15 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист и заработал 5 желтых карточек. Его статистика – здесь.

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