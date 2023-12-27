Тен Хаг о сделке «МЮ» с Ineos: «У них большой опыт в спорте – «Формула-1», велокоманда, футбольные клубы, они помогут нам достичь наших целей»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Формула-1 Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг положительно оценил сделку «Манчестер Юнайтед» с Джимом Рэтклиффом.

В воскресенье «МЮ» объявил о продаже 25% акций клуба главе компании Ineos Джиму Рэтклиффу за 1,25 млрд фунтов. Новые инвесторы будет отвечать за футбольные операции клуба.

«Думаю, их приход положительно скажется на клубе. У них большой опыт в спорте на самом высоком уровне – «Формула-1», велокоманда, футбольные клубы. Они только помогут нам в достижении наших целей. Они хотят работать с нами, как и мы с ними», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Джим Рэтклифф – безжалостный капиталист и любитель риска. Занялся бизнесом в 40 и переругался со всеми

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11 комментариев
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ну Мерседес в F1 тоже не блещет после прихода Ineos)
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Если у них Формула 1, велокоманда, то они хорошо знают как избавляться от пассажиров. МЮ этот навык очень пригодится
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Комментарий удален модератором
физрук боится быть уволенным очень скоро
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А ведь знаете, пройдут годы, и время проведенное 10 Хагами в МЮ, будут помнить как эпоху Рекордов...
Да ну на...
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Ответ Dexter Morgan
Футбол всё больше деградирует. Скоро не футбол будет, а НХЛ, НБА в иной обёртке. Ещё и правила поменяют. Стыдоба.
Шо ты тут ноешь по этому поводу? Это твой любимый риал и перец топят за мемлигу, а не Юнайтед
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Ответ Элхан Дюшеев
Ну Мерседес в F1 тоже не блещет после прихода Ineos)
в F1 не показатель из-за Ньюи
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ну Sky с Брейлсфордом не раз выигрывала тур де Франс, Джиро и Вуэльту. Их результатам за последние 15 лет многие могут позавидовать
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Ответ Maricone
в F1 не показатель из-за Ньюи
Компания научит мю бегать как Ф1. 🤣👌
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