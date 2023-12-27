Тен Хаг о сделке «МЮ» с Ineos: «У них большой опыт в спорте – «Формула-1», велокоманда, футбольные клубы, они помогут нам достичь наших целей»
Эрик тен Хаг положительно оценил сделку «Манчестер Юнайтед» с Джимом Рэтклиффом.
В воскресенье «МЮ» объявил о продаже 25% акций клуба главе компании Ineos Джиму Рэтклиффу за 1,25 млрд фунтов. Новые инвесторы будет отвечать за футбольные операции клуба.
«Думаю, их приход положительно скажется на клубе. У них большой опыт в спорте на самом высоком уровне – «Формула-1», велокоманда, футбольные клубы. Они только помогут нам в достижении наших целей. Они хотят работать с нами, как и мы с ними», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
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