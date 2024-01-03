Аренда Чельстрема у «Спартака» – худший зимний трансфер «Арсенала» по версии ESPN, переход Эдегора – лучший

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Подписание Кима Чельстрема – худший зимний трансфер «Арсенала» по версии ESPN.

Шведский полузащитник, выступавший за «Спартак», присоединился к «канонирам» на правах аренды в 2014 году. Эту сделку поставили на первое место в числе худших.

Также в тройке переход Дениса Суареса из «Барселоны» (аренда, 2019 год) и покупка Томаса Айсфельда у «Боруссии» Дортмунд (за 420 тысяч фунтов в 2012 году).

Лучшей зимней сделкой названа аренда Мартина Эдегора у «Реала» в 2021 году. На втором месте – подписание Тео Уолкотта («Саутгемптон», 5 млн фунтов, 2006 год), на третьем – Пьера-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Дортмунд, 56 млн фунтов, 2018 год).

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9 комментариев
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Называть аренду худшим трансфером, ну такое себе. Хотя подписание Чельстрема тогда было супер странным решением от Арсенала
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Ответ Slavnov
а аршавин как же?не зря же его болелы арсенала выбирали главным разочарованием....
Худшим этот трансфер назвать нельзя.
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Ну с Эдегором в точку- шикарный трансфер, смог проявить себя и стать капитаном команды.
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Денис Суарес просто недоразумение, я уже и забыл что он за нас играл
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Про Айсфельда никогда не слышал. Да и покупали его на перспективу. Думаю в этом списке он лишний
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Ответ Slavnov
а аршавин как же?не зря же его болелы арсенала выбирали главным разочарованием....
Аршавин главное разочарование? Да у него статистика космическая, при том что он играл со всякими Шамахами в команде. Даже приводили неоднократно статистику, сравнивая Озила и Аршавина. Но конечно в пользу немца говорят трофеи. Тем не менее: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/olegyudin/1135310.html
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