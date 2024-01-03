Аренда Чельстрема у «Спартака» – худший зимний трансфер «Арсенала» по версии ESPN, переход Эдегора – лучший

Подписание Кима Чельстрема – худший зимний трансфер «Арсенала» по версии ESPN.

Шведский полузащитник, выступавший за « », присоединился к «канонирам» на правах аренды в 2014 году. Эту сделку поставили на первое место в числе худших.

Также в тройке переход из «Барселоны» (аренда, 2019 год) и покупка Томаса Айсфельда у « » Дортмунд (за 420 тысяч фунтов в 2012 году).

Лучшей зимней сделкой названа аренда у « » в 2021 году. На втором месте – подписание Тео Уолкотта («Саутгемптон», 5 млн фунтов, 2006 год), на третьем – Пьера-Эмерика Обамеянга («Боруссия» Дортмунд, 56 млн фунтов, 2018 год).

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