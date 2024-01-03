Джеко, Жезус и Альварес – лучшие зимние трансферы «Ман Сити» по версии ESPN, Бони, Кастильо и Самарас – худшие

ESPN назвал переход Эдина Джеко лучшим зимним трансфером в истории «Ман Сити».

Английский клуб приобрел нападающего у « » в январе 2011 года за 27 миллионов фунтов. Босниец провел за «горожан» 189 матчей, забил 72 гола и дважды выиграл английскую Премьер-лигу.

Тройка лучших трансферов выглядит так:

1. – из «Вольфсбурга» за 27 миллионов фунтов в январе 2011-го;

2. – из «Палмейрас» за 27 миллионов фунтов в январе 2017-го;

3. – из « » за 14,1 миллиона фунтов в январе 2022-го.

Топ-3 худших зимних трансферов «Ман Сити»:

1. Вилфрид Бони – из «Суонси» за 25 миллионов фунтов в январе 2015-го;

2. Нери Кастильо – аренда из «Шахтера» в январе 2008-го;

3. Георгиос Самарас – из «Херенвена» за 6 миллионов фунтов в январе 2006-го.

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