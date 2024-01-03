Джеко, Жезус и Альварес – лучшие зимние трансферы «Ман Сити» по версии ESPN, Бони, Кастильо и Самарас – худшие

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ESPN назвал переход Эдина Джеко лучшим зимним трансфером в истории «Ман Сити».

Английский клуб приобрел нападающего у «Вольфсбурга» в январе 2011 года за 27 миллионов фунтов. Босниец провел за «горожан» 189 матчей, забил 72 гола и дважды выиграл английскую Премьер-лигу.

Тройка лучших трансферов выглядит так:

1. Эдин Джеко – из «Вольфсбурга» за 27 миллионов фунтов в январе 2011-го;

2. Габриэл Жезус – из «Палмейрас» за 27 миллионов фунтов в январе 2017-го;

3. Хулиан Альварес – из «Ривер Плейт» за 14,1 миллиона фунтов в январе 2022-го.

Топ-3 худших зимних трансферов «Ман Сити»:

1. Вилфрид Бони – из «Суонси» за 25 миллионов фунтов в январе 2015-го;

2. Нери Кастильо – аренда из «Шахтера» в январе 2008-го;

3. Георгиос Самарас – из «Херенвена» за 6 миллионов фунтов в январе 2006-го.

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7 комментариев
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Альварес должен быть первым без вариантов
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Как же Джеко был хорош в Вольфсбурге, отличный трансфер, как и все в тройке
+4
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+4
Список провалов как-то даже скромненько для такого клуба
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Джеко и Альварес конечно супер трансферы
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Тройка лучших трансферов - тройка классных нападающих.
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Ответ madaev
Альварес должен быть первым без вариантов
Так-то Альварес зимой чисто формально перешел. Еще полгода играл в Ривере. И только летом 2022 присоединился к МС.
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Ответ vzi
Так-то Альварес зимой чисто формально перешел. Еще полгода играл в Ривере. И только летом 2022 присоединился к МС.
Я в курсе, ну понятно же что речь о буквальном подписании бумаг, зачем эта вода
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