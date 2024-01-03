Аршавин назвал лучшего игрока России: «Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю»

Андрей Аршавин выделил Александра Головина как лучшего российского футболиста.

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю.

Головин в порядке в « », – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Статистику выступлений можно посмотреть здесь.

Головин – в сборной года Лиги 1, с Дембеле и Мбаппе. Это признание

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