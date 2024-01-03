Аршавин назвал лучшего игрока России: «Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю»

Теги Монако Андрей Аршавин премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин ТАСС Футбол

Андрей Аршавин выделил Александра Головина как лучшего российского футболиста.

«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю.

Головин в порядке в «Монако», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Статистику выступлений Александра Головина можно посмотреть здесь.

Головин – в сборной года Лиги 1, с Дембеле и Мбаппе. Это признание

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14 комментариев
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Если не брать у нас, конечно Головин, потому что остальные на лавках сидят. Как говорится выбор без выбора
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Вроде эксперт Матча, а все равно РПЛ не смотрит или очень мало, что и не выделить. И я его понимаю.
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Комличенко, Чалов.
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Ответ Groznyi2024
Не хуже Головина половина РПЛ. Просто уровень чемпионата Франции провалился
Если уровень чемпионата Франции провалился, то уровень РПЛ провалился трижды за последние годы.
Головин в сборной выглядит игроком с другой планеты особенно по части скорости принятия решений, движению, да и технике.
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Ответ Shuller18
Если уровень чемпионата Франции провалился, то уровень РПЛ провалился трижды за последние годы. Головин в сборной выглядит игроком с другой планеты особенно по части скорости принятия решений, движению, да и технике.
Головин приезжает туда продать себя из Монако. Наши приезжают туда как на обычный никому не нужный товарняк
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Ответ Shuller18
Кстати хороший вопрос, кто лучший российский игрок из тех, что играют в РПЛ? Стабильно высокий уровень никто не показывает
Сперцян, Тюкавин, Глушенков как минимум
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