Аршавин назвал лучшего игрока России: «Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю»
Андрей Аршавин выделил Александра Головина как лучшего российского футболиста.
«Лучший российский игрок в 2023 году? Если брать не у нас, то это Головин. А в России не знаю.
Головин в порядке в «Монако», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
Статистику выступлений Александра Головина можно посмотреть здесь.
Головин – в сборной года Лиги 1, с Дембеле и Мбаппе. Это признание
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Головин в сборной выглядит игроком с другой планеты особенно по части скорости принятия решений, движению, да и технике.