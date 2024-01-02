Головин признан лучшим игроком «Монако» в 1-й половине сезона. Россиянин набрал 76% голосов

Теги Монако лига 1 Франция рейтинги Виссам Бен-Йеддер Такуми Минамино Александр Головин Футбол

Фанаты «Монако» признали Александра Головина лучшим в 1-й части сезона.

Полузащитник занял первое место в опросе, который был проведен в официальном клубном приложении. Россиянин набрал 76% голосов. У Виссама Бен-Йеддера – 15%, у Такуми Минамино – 3%.

За 15 игр в Лиге 1 в текущем сезоне 27-летний футболист забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Крутое достижение быть лидером крепкого европейского клуба в хорошей лиге. Головин не первый год подтверждает свой высокий уровень!!
+31
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Лучший современный российский футболист
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Молодец, Саня. Лучший Российский футболист прямо сейчас.
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Единственная реальная российская звезда футбола за последние много лет.
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И в сборную Лиги 1 2023 тоже попал. Если не сбавит обороты и закончит весь сезон лучшим игроком клуба, то летом вполне реально пойти на повышение.
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Вряд ли кто то такое ожидал когда Александр уезжал в Монако.

Очень круто, искренне рад за него.
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+1
Красава Головин! Удачи, без травм!
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Ответ Mbest77
Главное, не опустил руки… Тот же Аршавин после первых проблем слился
Аршавин как будто не жил свою карьеру так, чтобы играть долго. И когда закончилось то, что дано природой - карьера пошла на спад.
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Прям как Владимир Владимирович
+1
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Невероятные приключения 🇷🇺 в Монако! Солидно! Достижение 👏 👏 Молодчик, так держать
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Ответ Александр Бабуев
Крутое достижение быть лидером крепкого европейского клуба в хорошей лиге. Головин не первый год подтверждает свой высокий уровень!!
Главное, не опустил руки…
Тот же Аршавин после первых проблем слился
+2
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0
Ответ Дмитрий Фурсов
Лучший современный российский футболист
так точно...!!!
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