Головин признан лучшим игроком «Монако» в 1-й половине сезона. Россиянин набрал 76% голосов

Фанаты «Монако» признали Александра Головина лучшим в 1-й части сезона.

Полузащитник занял первое место в опросе, который был проведен в официальном клубном приложении. Россиянин набрал 76% голосов. У Виссама – 15%, у – 3%.

За 15 игр в Лиге 1 в текущем сезоне 27-летний футболист забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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