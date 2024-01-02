Головин признан лучшим игроком «Монако» в 1-й половине сезона. Россиянин набрал 76% голосов
Фанаты «Монако» признали Александра Головина лучшим в 1-й части сезона.
Полузащитник занял первое место в опросе, который был проведен в официальном клубном приложении. Россиянин набрал 76% голосов. У Виссама Бен-Йеддера – 15%, у Такуми Минамино – 3%.
За 15 игр в Лиге 1 в текущем сезоне 27-летний футболист забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Очень круто, искренне рад за него.
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