Головин, Мбаппе, Дембеле и Тодибо попали в сборную Лиги 1 за 2023 год по версии L’Equipe

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Александр Головин включен в символическую сборную 2023 года от L’Equipe.

Российский полузащитник стал одним из трех футболистов «Монако», попавших в команду.

Состав выглядит так:

вратарь: Брис Самба («Ланс»);

защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Жан-Клер ТодибоНицца»), Кевин Данзо («Ланс»), Кайо Энрике («Монако»);

полузащитники: Усман Дембеле («ПСЖ»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Юссуф Фофана («Монако»), Александр Головин («Монако»);

нападающие: Лои Опенда (экс-«Ланс»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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16 комментариев
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Красава Санёк, здоровья в новом году, чтоб травмы обходили, ну и поменьше жёлтых и особенно красных карточек на ровном месте
+28
0
+28
Дембеле с 1+5 сам заплатил за свое включение или ПСЖ?)
+25
-3
+22
Дембеле реально на столько хорош, что попал туда за пол года?
+15
-2
+13
Ответ Гамаль Хайдаров
Дембеле реально на столько хорош, что попал туда за пол года?
Ему проще в команду года попасть, чем по воротам🤓
+9
-1
+8
Ответ VERBLYUD
Есть Дембеле, но нет Месси, который чуть ли не в одиночку затащил титул для ПСЖ, 🤡.
прекращай употреблять спиртное. Уже 2 января
+7
0
+7
Прекрасный список. А абсолютно заслуженное присутствие в нем Головина показывает что российским футболистам при должном уровне и самоотдаче вполне реально добиться в клубах Европы всего
+2
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+2
Мбаппе, вроде, интересный перспективный паренёк. Пожалуй, заслужил авансом в команду к Головину попасть.
)))

А так Александр наш реально красава )
+2
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Кстати, Месси так и остался вторым бомбардиром и первым ассистентом ПСЖ в 2023 году, это для тех 🤡, которые говорят, что Лионель ничего не делал в 2023.
+5
-3
+2
Ответ zero-vrn
Дембеле с 1+5 сам заплатил за свое включение или ПСЖ?)
Мбаппе за примерное поведение🐢
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Головин молодец. Лучший игрок Франции.
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Молодец, Саня! Знай наших!
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Головин в сборную года попал и нет предложений? Типа дорого? А когда англичане друг у друга своих брусков покупают, то денег не жалко. Странно почему такой игнор
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Летом можно в топ клуб
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Ответ Люблю Марго Робби
Красава Санёк, здоровья в новом году, чтоб травмы обходили, ну и поменьше жёлтых и особенно красных карточек на ровном месте
Попадание в такой список, надеюсь, увеличит шанс Сани перейти в клуб повыше.
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