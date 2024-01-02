Головин, Мбаппе, Дембеле и Тодибо попали в сборную Лиги 1 за 2023 год по версии L’Equipe
Александр Головин включен в символическую сборную 2023 года от L’Equipe.
Российский полузащитник стал одним из трех футболистов «Монако», попавших в команду.
Состав выглядит так:
– вратарь: Брис Самба («Ланс»);
– защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Жан-Клер Тодибо («Ницца»), Кевин Данзо («Ланс»), Кайо Энрике («Монако»);
– полузащитники: Усман Дембеле («ПСЖ»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Юссуф Фофана («Монако»), Александр Головин («Монако»);
– нападающие: Лои Опенда (экс-«Ланс»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
)))
А так Александр наш реально красава )