Головин, Мбаппе, Дембеле и Тодибо попали в сборную Лиги 1 за 2023 год по версии L’Equipe

Александр Головин включен в символическую сборную 2023 года от L’Equipe.

Российский полузащитник стал одним из трех футболистов «Монако», попавших в команду.

Состав выглядит так:

– вратарь: («Ланс»);

– защитники: («ПСЖ»), (« »), Кевин Данзо («Ланс»), Кайо Энрике («Монако»);

– полузащитники: («ПСЖ»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Юссуф Фофана («Монако»), Александр Головин («Монако»);

– нападающие: Лои Опенда (экс-«Ланс»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

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