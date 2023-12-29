Газзаев о Головине: «Чем больше российских игроков будут сверкать в европейских командах, тем больше внимания станут обращать скауты на РПЛ»

Валерий Газзаев оценил игру хавбека «Монако» Александра Головина.

«Я поздравляю Головина с успешным годом. Мы видим, что он стал одним из лидеров « ».

Чем больше российских игроков будут сверкать в европейских командах, тем больше внимания станут обращать скауты на нашу лигу.

У Головина хороший сезон, отличные достижения. А пресса во Франции очень высоко его ценит», – сказал бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Головин провел 15 матчей за «Монако» в нынешнем сезоне – забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи.

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