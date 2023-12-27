Семин считает Головина лучшим российским игроком: «Рядом с ним и близко никто не стоит»

Теги Монако Юрий Семин Аталанта Реал Сосьедад лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Алексей Миранчук Александр Головин Арсен Захарян Футбол

Юрий Семин назвал хавбека «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.

«Лучший российский футболист 2023 года — Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит.

Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно — сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».

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3 комментария
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Однозначно лучший. Лидер Монако. Интересно было бы на него посмотреть в топ. клубе.
+6
0
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В ПСЖ поднялся бы на новый уровень, и команде бы помог!
+4
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