Семин считает Головина лучшим российским игроком: «Рядом с ним и близко никто не стоит»
Юрий Семин назвал хавбека «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком.
«Лучший российский футболист 2023 года — Александр Головин. Сейчас он номер один, рядом с ним никто не стоит.
Есть еще Миранчук и Захарян, но все равно — сейчас с Головиным по уровню и близко никто не стоит», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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