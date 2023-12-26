Головин о «ПСЖ»: «Мбаппе, Дембеле – игроки самого высокого уровня. Если их убрать, то у «Монако» состав не то что не хуже, а то и лучше»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Нобель Арустамян Маркиньос Александр Головин Килиан Мбаппе Ашраф Хакими Усман Дембеле Футбол

Александр Головин сравнил составы «Монако» и «ПСЖ».

«Если ты берешь Мбаппе, берешь Дембеле – да, это реально игроки прямо самого высокого уровня. Кто может с ними равняться – я думаю, единицы сейчас.

Но если брать остальных игроков уровня их середины поля или там обороны – ну, не берем Маркиньоса и Хакими, это, опять же, супертоп-игроки, – то у нас даже, я скажу, есть лучше игроки в команде. Как минимум по составу мы проигрываем единственное из-за того, что у «ПСЖ» Мбаппе и Дембеле. Если, допустим, их убрать, то у нас состав не то что не хуже, а то и лучше», – сказал полузащитник «Монако» в интервью Нобелю Арустамяну.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков после 17 туров. «Монако» идет третьим с 33 баллами. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Это высказывание имеет право на жизнь.
+6
-1
+5
А что, игроки уровня того же Эрнандеса в Монако тоже имеются?
Понимаю, что Головин не может плохо сказать о своих партнерах. Но состав там все же слабее не только за счет Мбаппе
+6
-1
+5
Ответ денис гавриков
Окей. А Дембеле-то тут причем? С ним в составе у Монако, гляди, и реально не хуже будет.
Дембеле их уничтожил в очной встрече. Хотя игра была равной
+4
0
+4
Ответ денис гавриков
Окей. А Дембеле-то тут причем? С ним в составе у Монако, гляди, и реально не хуже будет.
Дембеле сейчас неплох и один из тащеров ПСЖ
+3
0
+3
пол состава основы назвал)
0
0
0
Ну один эгоист, другой травмат. Так что шансы у других команд и конкретно у «Монако» есть
0
0
0
ПСЖ по именам много растратил за последний год
0
0
0
ПСЖ по именам стал похуже, чем в прошлом году, но по качеству ничем не хуже, даже свежее. Выгнали пешеходов типа Месси и Неймара, и сейчас команда стала более бегущая и молодая
0
0
0
ну ещё бы они были хуже, 11 против 9)) а, ещё ведь минус 2 защитника — 11 против 7
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий