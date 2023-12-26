Головин о «ПСЖ»: «Мбаппе, Дембеле – игроки самого высокого уровня. Если их убрать, то у «Монако» состав не то что не хуже, а то и лучше»

Александр Головин сравнил составы «Монако» и «ПСЖ».

«Если ты берешь , берешь – да, это реально игроки прямо самого высокого уровня. Кто может с ними равняться – я думаю, единицы сейчас.

Но если брать остальных игроков уровня их середины поля или там обороны – ну, не берем и , это, опять же, супертоп-игроки, – то у нас даже, я скажу, есть лучше игроки в команде. Как минимум по составу мы проигрываем единственное из-за того, что у «ПСЖ» Мбаппе и Дембеле. Если, допустим, их убрать, то у нас состав не то что не хуже, а то и лучше», – сказал полузащитник «Монако» в интервью Нобелю Арустамяну.

« » лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков после 17 туров. «Монако» идет третьим с 33 баллами.

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