РФС: «Есть идея матчей со сборными из БРИКС. Летом в Казани будут Игры БРИКС – хотелось бы ближе к этим датам»

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Генсек РФС рассказал о возможных матчах со сборными из стран БРИКС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о возможности проведения матчей между сборной России и сборными из стран БРИКС.

«Вы знаете, что летом в Казани будут проходить Игры БРИКС. Они не включают в себя классический футбол и не проходят в окна ФИФА. Хотелось бы организовать матч ближе к этим датам.

У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить», – сказал функционер.

В основу акронима БРИКС легли названия стран-членов организации – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. С 1 января к ним присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия.

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6 комментариев
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с Индией и Китаем пусть проведут, а то у нас принято говорить мол такая огромная страна и 11 футболистов найти не могут. Вот и пусть сравнят со странами, где вообще населения за 1млрд в каждой)
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Ответ Не уверен!!
Может тогда мини турнир? С Украиной, Израилем, Палестиной?
Ну тогда всех собирать надо. И Армению с Азербайджаном, Эфиопию с Сомали позвать можно и интересный турнир выходит
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