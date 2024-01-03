РФС: «Есть идея матчей со сборными из БРИКС. Летом в Казани будут Игры БРИКС – хотелось бы ближе к этим датам»

Генсек РФС рассказал о возможных матчах со сборными из стран БРИКС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о возможности проведения матчей между сборной России и сборными из стран БРИКС.

«Вы знаете, что летом в Казани будут проходить Игры БРИКС. Они не включают в себя классический футбол и не проходят в окна ФИФА. Хотелось бы организовать матч ближе к этим датам.

У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить», – сказал функционер.

В основу акронима БРИКС легли названия стран-членов организации – Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. С 1 января к ним присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия.

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