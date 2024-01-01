«Акинфеев – легенда, побил все рекорды. Но Яшин – единственный вратарь с «Золотым мячом». О чем здесь можно говорить?» Лунев о киперах
Лунев назвал Акинфеева «легендой», но отметил, что с Яшиным не сравнится никто.
Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев высказался о том, кого можно считать величайшим вратарем в истории России.
«Когда кто-то выиграет «Золотой мяч», тогда и будет круче Яшина.
Игорь Акинфеев реально легенда российского футбола, человек, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими.
Но Лев Яшин – это единственный в мире вратарь, выигравший «Золотой мяч». О чем здесь можно говорить? Какой в принципе вратарь в мире может с ним сравниться?
Ни Нойер, ни Буффон «Золотой мяч» не получали», – поделился мыслями Лунев.
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Это просто для примера.