«Акинфеев – легенда, побил все рекорды. Но Яшин – единственный вратарь с «Золотым мячом». О чем здесь можно говорить?» Лунев о киперах

Лунев назвал Акинфеева «легендой», но отметил, что с Яшиным не сравнится никто.

Голкипер « » высказался о том, кого можно считать величайшим вратарем в истории России.

«Когда кто-то выиграет «Золотой мяч», тогда и будет круче Яшина.

реально легенда российского футбола, человек, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими.

Но Лев Яшин – это единственный в мире вратарь, выигравший « ». О чем здесь можно говорить? Какой в принципе вратарь в мире может с ним сравниться?

Ни Нойер, ни «Золотой мяч» не получали», – поделился мыслями Лунев.

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