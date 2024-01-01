«Акинфеев – легенда, побил все рекорды. Но Яшин – единственный вратарь с «Золотым мячом». О чем здесь можно говорить?» Лунев о киперах

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Лунев назвал Акинфеева «легендой», но отметил, что с Яшиным не сравнится никто.

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев высказался о том, кого можно считать величайшим вратарем в истории России.

«Когда кто-то выиграет «Золотой мяч», тогда и будет круче Яшина.

Игорь Акинфеев реально легенда российского футбола, человек, побивший все мыслимые и немыслимые рекорды. Он заслуживает огромного уважения и стоит в одном ряду с великими.

Но Лев Яшин – это единственный в мире вратарь, выигравший «Золотой мяч». О чем здесь можно говорить? Какой в принципе вратарь в мире может с ним сравниться?

Ни Нойер, ни Буффон «Золотой мяч» не получали», – поделился мыслями Лунев.

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34 комментария
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Если говорить в контексте даже европейского то Акинфеев далеко не легенда (разве что легенда рекорда ЛЧ). В мире он запомнится просто как лучший вратарь из России последних 10-15 лет. Как Очоа у Мексиканцев, Навас у Коста-Рики. Но они хотя бы в больших клубах поиграли, а Игорь так и стух в Москве
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+16
Согласен. Акинфеев точно уже легенда! Но Яшин - лучший.
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Акинфеев переоценен.
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Рекорд Акинфеева в ЛЧ врят ли кто побьет в ближайшее время )
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+9
Ответ AmanEsen
Вот этот аргумент про ЗМ всегда меня смешит. Не в контексте в сравнении с абсолютном средним и переоценным конифеевым, который за пределы РФ войдет в историю лишь как обладатель вечного рекорда ЛЧ, а в целом. Как награда за определенный год впринципе может быть аргументом? Тем более ЗМ тогда вручался не лучшему игроку мира. У Марадоны и Пеле например нету ни одного ЗМ. Или взять того же Нойера, ему приходилось соперничать с Месси и Роналду, с игроками, которые уверенно входят в топ 5 лучших игроков в истории, а может даже и в тройку. Типа Нойер хуже Яшина, только потому что не смог обогнать праймовых Месси и Роналду, которые к тому же были под протекцией? А если бы продажная организация вручила ему ЗМ в 2014 из за его перфоманса на ЧМ как Месси в прошлом году, то он автоматически стал бы лучшим вратарем в истории? То есть звание сугубо зависит от решения одной продажной организации? Впринципе бредово сравнивать вратарей из 2 разных эпох, еще бредовее приводить в аргумент ЗМ.
Есть такое. Мало того, что до середины девяностых ЗМ не вручали неевропейцам, так еще и утвержденного списка номинантов не было, то есть можно было голосовать за кого угодно. Вдобавок, в те времена не было такой медийности как сейчас и доступа к информации, достаточно было ярко сыграть пару матчей, которые посмотрит много людей, и все, ты претендент.
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Мы то знаем про какие "рекорды" он говорит
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Разные поколения, разные времена.
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Ответ Football_legend
Акинфеев переоценен.
Хорошо, что многие думают иначе
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Ответ Dazdingo
Ливерпуль -ЦСКА-3:1 (2005) не забыли?
Там бы и 6 могло быть. Как кипер - Игорь - лучший в стране, как минимум.
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Ответ Рома_90
а два гола в домик за тайм разве это не рекорд?
Ты про свой домик? Кто так постарался?
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Ответ AmanEsen
Вот этот аргумент про ЗМ всегда меня смешит. Не в контексте в сравнении с абсолютном средним и переоценным конифеевым, который за пределы РФ войдет в историю лишь как обладатель вечного рекорда ЛЧ, а в целом. Как награда за определенный год впринципе может быть аргументом? Тем более ЗМ тогда вручался не лучшему игроку мира. У Марадоны и Пеле например нету ни одного ЗМ. Или взять того же Нойера, ему приходилось соперничать с Месси и Роналду, с игроками, которые уверенно входят в топ 5 лучших игроков в истории, а может даже и в тройку. Типа Нойер хуже Яшина, только потому что не смог обогнать праймовых Месси и Роналду, которые к тому же были под протекцией? А если бы продажная организация вручила ему ЗМ в 2014 из за его перфоманса на ЧМ как Месси в прошлом году, то он автоматически стал бы лучшим вратарем в истории? То есть звание сугубо зависит от решения одной продажной организации? Впринципе бредово сравнивать вратарей из 2 разных эпох, еще бредовее приводить в аргумент ЗМ.
Проблема для вас в том, что Яшин был постоянным номинантом…так что про -один раз взял ЗМ, на фоне отсутствия в конкурентах Месси и Роналду, звучит как полноценный бред …
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Может быть вопрос в конкуренции, например. =)
Это просто для примера.
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Очень адекватное мнение Лунёва, спасибо!
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Согласен. Акинфеев точно уже легенда! Но Яшин - лучший.
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Спустя месяц туда новость долетела что ли
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Кому золотой мяч, кому золотая «клетка»
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Мастер! Я про Акинфеева. Остался верен клубу, хотя предложений было море, предположу. Игорь - красава! Хоть и я Зенит.
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Ливерпуль -ЦСКА-3:1 (2005) не забыли?
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Ответ White Bone
Рекорд Акинфеева в ЛЧ врят ли кто побьет в ближайшее время )
Онана по его наработкам идет
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Акинфеев хороший вратарь, но слишком много его восхваляют.
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Подпишусь!
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Ответ Dmitry Konnov
Если говорить в контексте даже европейского то Акинфеев далеко не легенда (разве что легенда рекорда ЛЧ). В мире он запомнится просто как лучший вратарь из России последних 10-15 лет. Как Очоа у Мексиканцев, Навас у Коста-Рики. Но они хотя бы в больших клубах поиграли, а Игорь так и стух в Москве
в каких больших клубах поиграл Очоа? Аяччо? Малага? или может льежский Стандард?
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