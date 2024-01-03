Челикович назвал тройку лучших игроков РПЛ: «Промес, Клаудиньо, Гарре»

Теги Спартак Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия рейтинги Ахмат Квинси Промес Клаудиньо Бенхамин Гарре Ясмин Челикович Футбол

Защитник «Ахмата» выделил трех лучших футболистов в Мир Премьер-лиге.

– Тройка лучших игроков РПЛ?

– Промес, Клаудиньо, Гарре, – ответил Ясмин Челикович.

В активе Квинси Промеса 6 голов и 6 результативных передач в 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ, на счету Клаудиньо 3 забитых мяча и 4 голевых паса по итогам 18 игр, Бенхамин Гарре забил 8 голов и отдал 3 передачи в 15 матчах.

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3 комментария
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Вендел: ну да, ну да, пошёл я нафиг
+3
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+1
Челик с прикольной фамилией.
+1
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0
Кассьерра, Вендел, Гарре
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0
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