Челикович назвал тройку лучших игроков РПЛ: «Промес, Клаудиньо, Гарре»

Защитник «Ахмата» выделил трех лучших футболистов в Мир Премьер-лиге.

– Тройка лучших игроков ?

– Промес, Клаудиньо, Гарре, – ответил .

В активе Квинси Промеса 6 голов и 6 результативных передач в 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ, на счету Клаудиньо 3 забитых мяча и 4 голевых паса по итогам 18 игр, Бенхамин Гарре забил 8 голов и отдал 3 передачи в 15 матчах.

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