Челикович назвал тройку лучших игроков РПЛ: «Промес, Клаудиньо, Гарре»
Защитник «Ахмата» выделил трех лучших футболистов в Мир Премьер-лиге.
– Тройка лучших игроков РПЛ?
– Промес, Клаудиньо, Гарре, – ответил Ясмин Челикович.
В активе Квинси Промеса 6 голов и 6 результативных передач в 17 матчах текущего сезона Мир РПЛ, на счету Клаудиньо 3 забитых мяча и 4 голевых паса по итогам 18 игр, Бенхамин Гарре забил 8 голов и отдал 3 передачи в 15 матчах.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам