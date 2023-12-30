Почеттино о победе над «Лутоном»: «Много положительного для «Челси». Многие аспекты улучшаются»

Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Лутоном».

«Челси» выиграл со счетом 3:2 в матче 20-го тура .

«Я очень рад и доволен, потому что нам нужно было сыграть хорошо для того, чтобы обыграть « ».

Если посмотреть на их прошлые матчи, то соперника трудно сломать, они умеют вернуться в игру. И это был отличный пример. Соперник проделал огромную работу, и на их стадионе сложно играть.

В этом матче было много положительных вещей для «Челси», в которых нам нужно быть стабильнее.

Вижу, что многие аспекты улучшаются. Но в то же время это молодая команда. Футболистам нужно работать вместе, чтобы быть увереннее», – сказал главный тренер « » .

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