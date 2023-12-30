Почеттино о победе над «Лутоном»: «Много положительного для «Челси». Многие аспекты улучшаются»

Теги Челси премьер-лига Англия Лутон Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Лутоном».

«Челси» выиграл со счетом 3:2 в матче 20-го тура АПЛ.

«Я очень рад и доволен, потому что нам нужно было сыграть хорошо для того, чтобы обыграть «Лутон».

Если посмотреть на их прошлые матчи, то соперника трудно сломать, они умеют вернуться в игру. И это был отличный пример. Соперник проделал огромную работу, и на их стадионе сложно играть.

В этом матче было много положительных вещей для «Челси», в которых нам нужно быть стабильнее.

Вижу, что многие аспекты улучшаются. Но в то же время это молодая команда. Футболистам нужно работать вместе, чтобы быть увереннее», – сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино.

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9 комментариев
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ну,луттон играл 15 минут из 90.
надо было получить три,чтобы начать играть.
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Мне больше игра Лутона понравилась. Надеюсь шляпники сохранят прописку
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Ответ deadjoker
Обычно тренеры строят в первую очередь оборону. Поч непонятно почему ее игнорирует
наверное потому что типа главный цз на травме с предсезонки. дисаси, которого взяли вместо него шлак. а типа основные крайки играют 4 матча, а потом по 4 месяца отдыхают, а их сменщики мало того что не самого высокого качества так и сами на травмах регулярно
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Обычно тренеры строят в первую очередь оборону. Поч непонятно почему ее игнорирует
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Ага, сегодня пасов назад было на два меньше, чем в прошлый раз
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Что улучшается б***ь? То, что за 10 минут пропустили всего 2 гола?! Вали нахер в северный лондон или куда по дальше! Физрук конченый!
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Ответ deadjoker
Обычно тренеры строят в первую очередь оборону. Поч непонятно почему ее игнорирует
Возможно, потому, что много времени провёл с Марсело Бьельсой. А может потому, что состав у Челси заточен на атаку ввиду ранее сделанных руководством трансферов.
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Ответ akaAzazello
Возможно, потому, что много времени провёл с Марсело Бьельсой. А может потому, что состав у Челси заточен на атаку ввиду ранее сделанных руководством трансферов.
И типа защищаться не надо? Там защитников и опорников на 2 состава :) Тухель за месяц без предсезонки собрал железобетонную оборону.
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Ответ bogdan fedyuk
наверное потому что типа главный цз на травме с предсезонки. дисаси, которого взяли вместо него шлак. а типа основные крайки играют 4 матча, а потом по 4 месяца отдыхают, а их сменщики мало того что не самого высокого качества так и сами на травмах регулярно
А у тухеля были прям мегазвезды? :)) тоже хорошие добротные защитники и пожилой Силва.
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